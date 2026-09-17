Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Алексей Текслер подвел итоги Спартакиады для Челябинской области.

Южный Урал, как известно, больше месяца принимал Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов. Челябинской области доверили провести соревнования по шести видам спорта сразу в четырех муниципалитетах.

— У южноуральской сборной 26 медалей. Пять раз наши спортсмены брали золото: в боксе, тяжелой атлетике, скалолазании и маунтинбайке. Остальные призовые места заняли представители легкой атлетики, дзюдо, самбо, тхэквондо и плавания. Отдельно отмечу командные результаты — бронзу завоевали сборная области по гандболу и женская команда в легкоатлетической эстафете. Поздравляю спортсменов и тренеров! — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам главы региона, турниры такого масштаба — хорошая проверка инфраструктуры. И Спартакиада показала, что наши площадки готовы к соревнованиям любой сложности.

— Спорт высших достижений тянет за собой массовый. А победы профессионалов задают планку. Видя этот уровень, дети с удовольствием идут в секции, а взрослые приобщаются к регулярным тренировкам, — говорит Алексей Текслер.

Как уже сообщала «Губерния», вторая Спартакиада народов России по летним видам спорта 2026 года занимает одно из центральных мест в национальном спортивном календаре. Соревнования проходят до 18 октября в семи регионах страны, в том числе в Челябинской области. Церемония открытия прошла 8 августа, в День физкультурника, в Екатеринбурге, где южноуральские спортсмены приняли участие в параде, а артисты — в художественной части, посвященной регионам, принимающим состязания.

— Спартакиада — один из главных национальных стартов для сильнейших спортсменов и важнейший смотр перед Олимпийскими играми 2028 года, — заявил на церемонии открытия министр спорта Михаил Дегтярев. — Россия планирует выступить на этих играх полноценной сборной.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/