Фото: Федерация скалолазания России.

Челябинки завоевали первые места на чемпионате по скалолазанию.

В Екатеринбурге прошел заключительный соревновательный день в боулдеринге — разновидности скалолазания, где спортсмены проходят короткие дистанции без страховки. Соревновались в этом виде спорта восемь спортсменок со всей России.

Состязания в боулдеринге были частью Спартакиады народов России, поэтому среди претенденток на медали были не только спортсменки Южного Урала, но и Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области и других регионов, сообщает Федерация скалолазания России.

Итоги состязаний выглядят следующим образом: первое место заняла Елена Красовская из Челябинской области, второе место завоевала ее землячка Дарья Гарькина, а третье место досталось Виктории Мешковой из Свердловской области.

Скалолазам во время состязания необходимо было пройти четыре разных по стилю трассы. За прохождение боулдера можно было заработать максимум 25 баллов, для чего нужно было добраться до самого верхнего уступа — топа. Также в середине был своеобразный чекпоинт, добравшись до которого можно было заработать 10 баллов.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142712/