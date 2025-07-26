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Четыре новые школы откроются в Челябинской области до конца года.

В Магнитогорске запустят и два детских сада.

До конца 2026 года в регионе введут в эксплуатацию четыре новые школы — в Магнитогорске, Верхнеуфалейском, Верхнеуральском и Пластовском округах, сообщил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Новые учебные заведения строят в рамках госпрограмм «Капитальное строительство в Челябинской области» и «Развитие образования в Челябинской области». Первой откроется школа в магнитогорском поселке Димитрова — на 500 мест, она заменит признанное аварийным здание школы № 42. Торжественное открытие запланировано на 26 августа — в день пленарного заседания ежегодного Южно-Уральского педагогического собрания.

Параллельно в регионе завершают строительство детских садов: два уже сданы в Магнитогорске, еще один возводят в селе Кулуево Аргаяшского района. Ранее в этом году глава Магнитогорска анонсировал открытие школы на 500 мест и детского сада на 230 мест.

К началу учебного года в школы региона в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» поступит новое оборудование для кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chetyre-novye-shkoly-otkroyutsya-v-chelyabinskoy-oblasti-do-kontsa-goda/