Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное»

Южный Урал стал лидером по строительству кампусов в России.

Вторая очередь объектов откроется в августе 2026 года.

В 2027 году кампус «Южный Урал» может стать первым в России полностью готовым межвузовским кампусом мирового уровня. Пока большинство регионов только разрабатывают документацию, Челябинск попал в узкую группу субъектов, где кампусы уже работают. Первую очередь объектов ввели в 2024 году, вторая — откроется уже в августе. Такие данные следуют из аналитического отчета ВТБ Инфраструктурный холдинг «Кампусы‑2030».

В России утверждено 25 кампусных проектов общим объемом инвестиций 734,4 млрд рублей. Однако полностью завершено пока только строительство «Бауманки». Частично работают четыре кампуса — в Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске. Областная столица уже сегодня входит в число немногих регионов, где проект вышел на стадию реального функционирования.

Общая площадь кампуса — 123 тысячи квадратных метров, здесь появится 3,4 тысячи мест для студентов, откроют больше 40 лабораторий, а резидентами станут семь ведущих вузов Южного Урала. Проект находится на личном контроле губернатора Алексея Текслера.

«В 2027 году кампус „Южный Урал“ может стать первым в России полностью введенным в эксплуатацию межвузовским кампусом мирового уровня, построенным по нацпроекту „Молодежь и дети“», — отмечают аналитики ВТБ.

Стоимость проекта — 34,6 миллиарда рублей. Объект возводится на концессионной основе. Этот механизм выбрали для 12 из 25 кампусных проектов. Благодаря этому на этапе строительства снижается нагрузка на бюджет, а риски делят с частным партнером.

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Третий этап строительства завершится в 2027 году. На территории кампуса появится учебно-научный комплекс и модульный конференц-зал на 1,6 тысячи человек.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnyy-ural-stal-liderom-po-stroitelstvu-kampusov-v-rossii/