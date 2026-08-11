Фото: Марина Лапина, «Вечерний Челябинск»

Работники одного из челябинских заводов стали героями картин.

Ученики детской художественной школы искусств побывали в цехах одного из челябинских предприятий, где написали порядка 20 картин, изобразивших производственные площадки, раскаленный металл и тружеников предприятия. Их работы выставили в здании заводоуправления.

Эта выставка получила название «Металлургия чувств». Она стала одним из первых итогов масштабного проекта «Индустриальный пленэр. Урало-Кузбасс. 90 лет спустя», сообщает Фонд развития промышленности Челябинской области.

— Этот проект заслуживает уважения и симпатии как замечательная творческая работа молодых дарований, многие из которых в будущем, возможно, ещё громко заявят о себе. Сегодня такие художественные проекты способствуют прославлению человека труда и повышению престижа промышленности и рабочих профессий, — отметил генеральный директор предприятия Вячеслав Попков.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142627/