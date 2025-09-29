Обратная связь Среда, 1 октября, 13:38
Книга о южноуральской полиции получила Гран-при престижного конкурса.

Книга о южноуральской полиции получила Гран-при престижного конкурса.

 Фото: Марина Лапина, «Вечерний Челябинск»

Книга о южноуральской полиции получила Гран-при престижного конкурса. 

Издательский дом «Гранада Пресс» стал обладателем одной из главных наград конкурса «Южно-Уральская книга — 2025». В этом году конкурсное жюри в десятый раз выбрало лучшие региональные издания в семи номинациях. Победителей объявили на Всероссийском книжном фестивале #РыжийФест.

В номинации «Издания гражданско-патриотической направленности» Гран-при получила книга «Полиция Челябинской области. 105 лет. 1919–2024». Она посвящена истории и современности правоохранительных органов региона. Материалы для 430-страничной книги создавали известные журналисты и медиаменеджеры: Марк Рискин, Дарья Невзорова, Григорий Макеев, Екатерина Самойловская. За внешний вид книги отвечала известный дизайнер Ольга Филиппова. Редактором-составителем стал директор по информационной политике медиахолдинга «Гранада Пресс» Андрей Трушников.

— В работе над книгой нам очень помогали в ГУ МВД по Челябинской области, — рассказывает Андрей Трушников. — Мы очень плотно работали с материалами из фондов Музея истории правоохранительных органов Южного Урала, архивов подразделений Главного Управления МВД, серьезную поддержку в сборе материалов нам оказали в Объединенном государственном архиве Челябинской области.

Издание отличается высоким качеством печати и содержит множество уникальных фотографий.

