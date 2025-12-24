Обратная связь Пятница, 26 декабря, 04:07
| Новости » Общественная жизнь

Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.

Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.

 

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Бесплатный каток с иллюминацией открылся в Калининском районе Челябинска.

Он будет работать ежедневно у нового комплекса «Метелица»

В Челябинске открылся еще один бесплатный каток. Он начал работу в Калининском районе, у строящегося спортивно-развлекательного комплекса «Метелица» на пересечении улицы 40‑летия Победы и проспекта Победы. Об этом рассказали в администрации района.

Каток оснащен праздничной новогодней иллюминацией и скамейками, а для создания атмосферы на площадке звучит фоновая музыка. Площадка будет работать ежедневно.

Сам спортивно-развлекательный комплекс «Метелица» находится в стадии активного строительства. Его открытие запланировано на весну 2026 года.

Напомним, в Челябинске работает несколько катков. Так, в начале декабря залили лед в горсаду имени Пушкина, а в парке Терешковой катания открыты с ноября. Также готовится каток в парке Гагарина, открытие обещают в конце декабря.

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

