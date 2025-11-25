Фото:предоставлено министерством по физической культуре и спорту Челябинской области.

В селе Кизильском открылся современный физкультурно-спортивный комплекс.

Торжественное открытие нового физкультурно-спортивного комплекса «Аркаим» с универсальным игровым залом прошло в селе Кизильском. В нем смогут одновременно заниматься более 150 человек.

— Сегодня мы видим, как меняется к лучшему спортивная инфраструктура в наших малых городах и поселках, — заявил министр по физической культуре и спорту Челябинской области Владимир Иванов. — Благодаря вниманию и личному участию губернатора у нас появился еще один оснащенный и комфортный спортивный комплекс. Продолжим работу в этом направлении и до конца года введем в эксплуатацию еще пять спортивных объектов.

Спорткомплекс «Аркаим» построили по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». В нем есть современные залы и удобные раздевалки. Занятия здесь начались еще в октябре, еще до полной комплектации спортивным оборудованием. Сегодня в комплексе работают секции по греко-римской борьбе, дзюдо, мини-футболу и волейболу, недавно прошли соревнования по стритболу. Тренажерный зал открыт для всех желающих.

В минспорта Челябинской области подчеркивают, что «Аркаим» станет важным шагом в развитии массового спорта в Кизильском районе и поможет воспитать новых чемпионов.

