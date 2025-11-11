Обратная связь Четверг, 13 ноября, 22:14
| Новости » Общественная жизнь

На этой неделе на Южном Урале ожидается аномально теплая погода для ноября.

На этой неделе на Южном Урале ожидается аномально теплая погода для ноября.

На этой неделе на Южном Урале ожидается аномально теплая погода для ноября.

Синоптики прогнозируют необычное для ноября потепление в Челябинской области. После недавнего похолодания воздух прогреется до +9 градусов, что близко к рекордным показателям для этого месяца.

В четверг, 13 ноября, регион будет пребывать под влиянием атмосферного фронта низкого давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура днем составит от –2 до +3 градусов. Но уже на следующий день на Южный Урал поступит теплый воздух из Европы, вследствие чего повысится температура воздуха и пройдут дожди.

В пятницу в северной части области пройдут дожди, ночью температура опустится до –6 градусов, а днем поднимется до +8. В субботу сохранится облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется до +4…+9 °С. Осадков будет мало.

В Челябинском гидрометцентре отмечают, что средняя температура воздуха в ноябре в регионе составляет –6…–7 градусов. Исторические наблюдения показывают, что абсолютный минимум ноября был зафиксирован в 1998 году. Тогда столбики термометров опустились до –40 градусов. А самая высокая температура в ноябре — +16 градусов — была зафиксирована в 1932 году.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1136905/

