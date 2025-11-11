Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

На этой неделе на Южном Урале ожидается аномально теплая погода для ноября.

Синоптики прогнозируют необычное для ноября потепление в Челябинской области. После недавнего похолодания воздух прогреется до +9 градусов, что близко к рекордным показателям для этого месяца.

В четверг, 13 ноября, регион будет пребывать под влиянием атмосферного фронта низкого давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура днем составит от –2 до +3 градусов. Но уже на следующий день на Южный Урал поступит теплый воздух из Европы, вследствие чего повысится температура воздуха и пройдут дожди.

В пятницу в северной части области пройдут дожди, ночью температура опустится до –6 градусов, а днем поднимется до +8. В субботу сохранится облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется до +4…+9 °С. Осадков будет мало.

В Челябинском гидрометцентре отмечают, что средняя температура воздуха в ноябре в регионе составляет –6…–7 градусов. Исторические наблюдения показывают, что абсолютный минимум ноября был зафиксирован в 1998 году. Тогда столбики термометров опустились до –40 градусов. А самая высокая температура в ноябре — +16 градусов — была зафиксирована в 1932 году.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1136905/