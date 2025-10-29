Обратная связь Пятница, 31 октября, 22:59
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

Также на длинные выходные на Южном Урале будет скорректирован график движения пригородных поездов. Подробнее

| Общественная жизнь

Почему магия так привлекает человека.

Почему магия так привлекает человека.

Этому есть логичные объяснения. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Какой напиток может дать бодрость взамен кофе.

Какой напиток может дать бодрость взамен кофе.

Сколько времени потребуется для отказа от привычного кофеина. Подробнее

| Общественная жизнь

К российскому «Большому этнографическому диктанту» вырос интерес во всем мире.

К российскому «Большому этнографическому диктанту» вырос интерес во всем мире. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В День рождения комсомола в Челябинске вспомнили историю молодежных кафе 1960-х

В День рождения комсомола в Челябинске вспомнили историю молодежных кафе 1960-х Подробнее

| Общественная жизнь

Можно ли есть овсянку на завтрак каждый день.

Можно ли есть овсянку на завтрак каждый день.

Чем следует разбавить кашу. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

1. Сегодня пятница 31 октября 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 6 °С

• атмосферное давление 735 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 94%

• ветер северный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 9-2п с 9 часов до окончания

Октябрьская 26, К.Маркса 17 с 9 до 12 часов

Дзержинского 56-9п с 13 до 16 часов

2 В сетях электроснабжения Космонавтов 32,34,38,40 с 9 до 14 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 9-2п с 9 часов до окончания

Октябрьская 26, К.Маркса 17 с 9 до 12 часов

Дзержинского 56-9п с 13 до 16 часов

К.Маркса 8-1п с 9 до 14 часов

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 31 октября 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки преимущественно в виде дождя, местами умеренные, днём в большинстве районов небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, днём отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до +5°, днём +4,+9°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1-3 классы пожарной опасности.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 134 обращения.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62331/

2025-10-31PKT10:42:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
» Оперативная обстановка.
» Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.
» Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.
» Южноуральские учителя получили награды на Всероссийском форуме классных руководителей.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Открытие 74 сезона в театре кукол.
» Магия стиля с Ларисой Алфёровой. Украшения.
» Оперативная обстановка.
» Теплый фронт принесет +10 и дождь в Челябинскую область 15 октября.
» Новогодние каникулы продлятся рекордные 12 дней в 2026 году.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги