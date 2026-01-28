Обратная связь Пятница, 30 января, 18:54
| Общественная жизнь

Челябинский Роспотребнадзор назвал самые распространенные инфекции в аэропортах.

Челябинский Роспотребнадзор назвал самые распространенные инфекции в аэропортах.

 Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Челябинский Роспотребнадзор назвал самые распространенные инфекции в аэропортах.

Аэропорты, которые ежедневно посещают тысячи пассажиров, часто становятся благоприятной средой для распространения вирусов и бактерий. В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области рассказали, какие инфекционные заболевания чаще всего встречаются в аэропортах и как снизить риск заражения до минимума.

Специалисты отмечают, что чаще всего в аэропортах инфекции передаются воздушно‑капельным и контактным путями. Пребывание в зоне ожидания и салоне самолета, а также постоянные контакты с различными поверхностями — от поручней до лотков на досмотре — создают условия, в которых возбудители заболеваний легко переходят от человека к человеку.

Чаще всего в аэропортах фиксируют острые респираторные вирусные инфекции, включая грипп и COVID‑19. На втором месте — кишечные инфекции. На третьем — высокозаразные заболевания, такие как корь, краснуха и ветряная оспа, особенно опасные для людей, не делавших прививки.

Роспотребнадзор подчеркивает, что значительно снизить риски заражения помогут простые меры профилактики. Важно регулярно мыть руки или протирать их антисептиком, не касаться лица немытыми руками, пользоваться медицинской маской в период роста заболеваемости, а также позаботиться о необходимых прививках. При появлении симптомов болезни лучше отложить поездку и обратиться к врачу.

Аэропорты тоже принимают меры по профилактике распространения инфекций: регулярно дезинфицируют помещения, устанавливают санитайзеры и совершенствуют системы вентиляции.

Ранее стало известно, что за 2025 год услугами Челябинского аэропорта воспользовались 2,16 миллиона человек. Аэропорт Магнитогорска за то же время обслужил около 279 тысяч пассажиров.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138393/

2026-01-28

Челябинская область, Озерск.

