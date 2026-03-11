» Оперативная обстановка.

Сегодня четверг 12 марта 2026 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 3 °С

• атмосферное давление 742 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 78 %

• ветер Западный 7 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения:

Матросова 34-1,2,7,8п, Гайдара 23-3,4п с 9 до оконч. работ

Матросова 18-1п с 9 до 13 часов

Дзержинского 56-2п с 9 до 14 часов

2. В сетях электроснабжения

3.В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Октябрьская 14,20, К.Маркса 13,15,17,19,23,25,27, Матросова 34-1,2,7,8п, Гайдара 23-3,4п с 9 до оконч. работ

Дзержинского 56-2п с 9 до 12 часов

Владельцам автотранспорта!

Сегодня, 12.03.2026г., с 09:00 час. до окончания работ будет производиться уборка и вывоз снега по ул. Горная.

В связи с ремонтными работами на теплосетях ММПКХ сегодня, 12.03.2026г., будет перекрыт участок автодороги по пр. Ленина, от ул. Колыванова до пл. Курчатова, четная сторона с 09:00 до окончания работ.

13.03.2026г. с 09:00 час. до окончания работ будет производиться уборка и вывоз снега от ул. Матросова, между домами по ул. Гайдара, д. 25 и ул. Гайдара, д. 27, с расчисткой до д/с Жемчужинка по б-р Гайдара, д. 19, вдоль ул. Дзержинского, д. 35 с выездом на ул. Дзержинского, д. 35Б.

Просим убрать автомобильный транспорт с боковой части дороги на время работы снегоуборочной техники. Движение автомобильного транспорта на данном участке будет отсутствовать. Просим использовать объездные пути.

Вниманию жителей округа!

Будьте осторожны – на улицах гололедица. Во избежание дорожно-транспортных происшествий просьба к водителям строго соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Уважаемые пешеходы!

Переходите проезжую часть в строго обозначенных местах, дождавшись разрешающего сигнала светофора и полной остановки транспортного средства.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 12 марта 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью в горах до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснении до -13°, днём 0,+5°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Повышается вероятность (Р=0,3) травмирования и гибели людей от обморожения и переохлаждения при морозе.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 196 обращений.

