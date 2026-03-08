Фото: ИА «Первое областное»

Челябинск начал готовиться к 290‑летнему юбилею.

К празднику завершат благоустройство общественных пространств.

В мэрии Челябинска приступили к разработке концепции празднования 290‑летия города. Глава города Алексей Лошкин поручил заняться разработкой афиши мероприятий, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Юбилейные торжества пройдут в конце августа — начале сентября. Как сообщили в администрации, в подготовке задействуют общественные пространства, которые благоустроят в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Мы будем активно вовлекать эти новые сформированные места притяжения во все культурные, массовые и спортивные мероприятия, посвященные Дню города. Жители должны успеть попользоваться новыми пространствами в этом сезоне»,— отметил глава города Алексей Лошкин.

Ведущим мероприятия станет Дмитрий Губерниев. Комментатор сообщил об этом на фестивале «Медиагора 2026».

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinsk-nachal-gotovitsya-k-290-letnemu-yubileyu/