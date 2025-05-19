Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Дополнительные наряды полиции выйдут на улицы Челябинска в дни последних звонков.

В Челябинске примут меры для обеспечения безопасности школьников во время последних звонков. На улицы южноуральской столицы выйдут дополнительные полицейские патрули, а места проведения мероприятий будут обследованы с помощью технических средств и служебных собак.

На аппаратном совещании в администрации города глава Челябинска Алексей Лошкин заявил, что последние звонки должны пройти без происшествий. По его словам, комиссия по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы должны тщательно проработать вопросы безопасности.

Начальник УМВД России по Челябинску Андрей Меньшенин подтвердил, что полиция готовится к предстоящим мероприятиям. Охрану общественного порядка обеспечат дополнительные наряды полиции, а безопасность дорожного движения рядом с учебными заведениями — сотрудники Госавтоинспекции.

Большинство выпускников отметят окончание учебы в школе в субботу, 24 мая, однако в некоторых школах торжества пройдут 23 мая. Программы мероприятий каждая школа формирует самостоятельно, однако традиционно они включают торжественную линейку, напутственные слова от учителей, подъем флага и исполнение гимна страны. После последнего звонка выпускников ждут экзамены, а затем — выпускные вечера. Их проведение запланировано на 28 июня.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1133323/