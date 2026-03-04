Обратная связь Пятница, 6 марта, 13:32
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Китай заинтересовался челябинской разработкой по контролю за чистотой воздуха.

Китай заинтересовался челябинской разработкой по контролю за чистотой воздуха. Подробнее

| Общественная жизнь

Жители Челябинской области покупают к 8 Марта наборы продуктов и фены.

Жители Челябинской области покупают к 8 Марта наборы продуктов и фены.

В тройку лидеров попал фигурный шоколад. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинске до конца года построят новое здание школы карате.

В Челябинске до конца года построят новое здание школы карате.

На территории лыжной базы в Курчатовском районе Челябинска к концу 2026 года построят новое здание школы карате. Подробнее

| Общественная жизнь

Для кого манная каша будет полезной.

Для кого манная каша будет полезной.

Ее включение в рацион нельзя считать напрасным. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 05.06.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.

Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.

Новый ГОСТ начнет действовать с 30 апреля. Подробнее

| Общественная жизнь

Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.

Мастерам маникюра ограничили время работы в Челябинской области.

Новый ГОСТ начнет действовать с 30 апреля. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников.

В Челябинской области из-за заметенных снегом дорог отменяют занятия школьников. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Жители Челябинской области покупают к 8 Марта наборы продуктов и фены.

Жители Челябинской области покупают к 8 Марта наборы продуктов и фены.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Жители Челябинской области покупают к 8 Марта наборы продуктов и фены.

В тройку лидеров попал фигурный шоколад.

С приближением Международного женского дня жители Челябинской области все активнее выбирают подарки на маркетплейсах. За период с 21 февраля по 4 марта общий оборот в «подарочных» категориях вырос на 30% по сравнению с концом января — периодом без крупных праздников, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе онлайн‑платформы Wildberries.

Наибольший рост продемонстрировали подарочные наборы продуктов. Прирост по обороту составил 401%, а рост в натуральном выражении — 417%.

На втором месте — один из самых желанных подарков для женщин фен Dyson. Его продажи выросли на 190%. При этом обычные фены купили на 85% больше, а продажи мультистайлеров увеличились на 30%.

Тройку лидеров замыкает фигурный шоколад с ростом продаж почти на 150%. Традиционные кондитерские изделия тоже показали хороший результат (+54%), но уступили шоколаду и продуктовым наборам.

Среди популярных подарков также выделяются ремни (+120%), бокалы (+97%) и эпиляторы (+147%). По общему объему продаж лидируют парфюмерия (+52%) и уходовая косметика (+40%).

Ювелирные украшения традиционно в лидерах как по приросту, так и по объему продаж: их купили на 60% больше. Чаще всего выбирали золотые цепочки, подвески и серьги.

iPhone показали впечатляющий рост (+77%) — вероятно, их часто приобретают в подарок женщинам. Для сравнения: продажи других смартфонов увеличились лишь на 43%.

Из бытовой техники наибольший спрос отмечен на посудомоечные машины и блендеры (+60%). а также на роботы‑пылесосы (+50%). Кофемашины и аэрогрили показали более скромный рост — всего 14%.

Мягкие игрушки, традиционно считающиеся «дежурным подарком» к 8 Марта, сохранили этот статус: продажи выросли на 35% — в отличие от Дня святого Валентина, когда спрос на них обычно ниже.

Некоторые категории не показали значительного роста, что говорит об отсутствии целенаправленных покупок к празднику. В список попали шарфы и перчатки, товары для рукоделия, постельное белье, сервизы, благовония, пижамы.

Продажи живых цветов ожидаемо выросли почти на 66%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса в предпраздничные дни.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zhiteli-chelyabinskoy-oblasti-pokupayut-k-8-marta-nabory-produktov-i-feny/

2026-03-06PKT11:03:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» С начала 2026 года в Челябинской области зафиксировали 19 случаев бешенства.
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Мессенджер MAX стал единой платформой для ключевых школьных сервисов.
» Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Челябинской области.
» Агропредприятия Челябинской области вышли на рынки 35 стран мира.
» Оперативная обстановка.
» Студенты-волонтеры помогут жителям более 30 сел и деревень Челябинской области.
» С начала 2026 года в Челябинской области зафиксировали 19 случаев бешенства.
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Мессенджер MAX стал единой платформой для ключевых школьных сервисов.
» Антимонопольная служба проверит цены на хлеб в Челябинской области.
» Агропредприятия Челябинской области вышли на рынки 35 стран мира.
» Оперативная обстановка.
» Студенты-волонтеры помогут жителям более 30 сел и деревень Челябинской области.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги