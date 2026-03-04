Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Жители Челябинской области покупают к 8 Марта наборы продуктов и фены.

В тройку лидеров попал фигурный шоколад.

С приближением Международного женского дня жители Челябинской области все активнее выбирают подарки на маркетплейсах. За период с 21 февраля по 4 марта общий оборот в «подарочных» категориях вырос на 30% по сравнению с концом января — периодом без крупных праздников, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе онлайн‑платформы Wildberries.

Наибольший рост продемонстрировали подарочные наборы продуктов. Прирост по обороту составил 401%, а рост в натуральном выражении — 417%.

На втором месте — один из самых желанных подарков для женщин фен Dyson. Его продажи выросли на 190%. При этом обычные фены купили на 85% больше, а продажи мультистайлеров увеличились на 30%.

Тройку лидеров замыкает фигурный шоколад с ростом продаж почти на 150%. Традиционные кондитерские изделия тоже показали хороший результат (+54%), но уступили шоколаду и продуктовым наборам.

Среди популярных подарков также выделяются ремни (+120%), бокалы (+97%) и эпиляторы (+147%). По общему объему продаж лидируют парфюмерия (+52%) и уходовая косметика (+40%).

Ювелирные украшения традиционно в лидерах как по приросту, так и по объему продаж: их купили на 60% больше. Чаще всего выбирали золотые цепочки, подвески и серьги.

iPhone показали впечатляющий рост (+77%) — вероятно, их часто приобретают в подарок женщинам. Для сравнения: продажи других смартфонов увеличились лишь на 43%.

Из бытовой техники наибольший спрос отмечен на посудомоечные машины и блендеры (+60%). а также на роботы‑пылесосы (+50%). Кофемашины и аэрогрили показали более скромный рост — всего 14%.

Мягкие игрушки, традиционно считающиеся «дежурным подарком» к 8 Марта, сохранили этот статус: продажи выросли на 35% — в отличие от Дня святого Валентина, когда спрос на них обычно ниже.

Некоторые категории не показали значительного роста, что говорит об отсутствии целенаправленных покупок к празднику. В список попали шарфы и перчатки, товары для рукоделия, постельное белье, сервизы, благовония, пижамы.

Продажи живых цветов ожидаемо выросли почти на 66%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса в предпраздничные дни.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zhiteli-chelyabinskoy-oblasti-pokupayut-k-8-marta-nabory-produktov-i-feny/