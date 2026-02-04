Фото: Александр Файрузов, «Челябинск Сегодня»

Мессенджер MAX стал единой платформой для ключевых школьных сервисов.

Национальный мессенджер MAX становится единой платформой для объединения ключевых образовательных сервисов, необходимых для учителей, учеников и их родителей. Это например платформа для проведения онлайн-уроков и общения «Сферум», а также сервис «Моя школа» — цифровой аналог школьного документооборота, который включает в себя расписание, оценки, домашние задания и график контрольных работ.

Чтобы воспользоваться сервисом «Моя школа», родителю потребуется подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». А подключиться к платформе «Сферум» можно через электронный дневник в «Сетевом городе».— После перехода по размещенной там активной ссылке профиль будет подключен ко всем услугам сервиса. При возникновении вопросов родителям следует обратиться к ответственному сотруднику, который поможет с подключением к платформе и закреплением за образовательной организацией, — пояснила заместитель директора школы №15 Челябинска Дарья Клычкова.

Отметим, сегодня мессенджер MAX — один из самых популярных мессенджеров в России, насчитывающий свыше 85 миллионов пользователей. Он объединяет в себе разные сервисы для жизни. Так, например, с недавнего времени жители Челябинской области стали получать новости ЖКХ через мессенджер MAX.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138566/