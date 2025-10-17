Обратная связь Вторник, 21 октября, 19:59
Сервисом защиты от мошенников в Сети воспользовались свыше 2 млн россиян.

Сервисом защиты от мошенников в Сети воспользовались свыше 2 млн россиян.

 Фото: ИА «Первое областное»

Сервисом защиты от мошенников в Сети воспользовались свыше 2 млн россиян.

На портале «Госуслуги» собраны все доступные инструменты борьбы с киберпреступниками.

На портале «Госуслуги» жители Челябинской области и всей России могут воспользоваться сервисом «Жизненная ситуация», где все необходимые услуги, сервисы и справочные материалы собраны по группам. Один из разделов — «Защита от мошенников в сети», в котором собраны все доступные меры борьбы со злоумышленниками. С момента его появления сервисом воспользовались свыше двух миллионов россиян.

Сервис защиты от мошенников объединил самозапреты на кредиты и новые сим-карты, возможность проверки кредитной истории или информации о подозрительном звонке, а также разъясняющие материалы и инструкции.

«Сейчас на федеральном и региональном уровнях мы объединяем государственные услуги по принципу „жизненных ситуаций“. Таким образом, человек комплексно и разом решает возникающий у него вопрос. Это позволяет оказывать госуслуги проще и быстрее в среднем на 30%»,— отметил вице-премьер России Дмитрий Григоренко.

Одной из самых популярных услуг является оформление самозапрета на кредиты. Напомним, с 1 сентября его можно установить как на портале «Госуслуги», так и очно в многофункциональных центрах.

Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/servisom-zashchity-ot-moshennikov-v-seti-vospolzovalis-svyshe-2-mln-rossiyan/

2025-10-21PKT10:43:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

