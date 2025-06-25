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Южноуральские абитуриенты могут поступить в вуз онлайн через «Госуслуги»

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Южноуральские абитуриенты могут поступить в вуз онлайн через «Госуслуги»

Южноуральские абитуриенты могут поступить в вуз онлайн через «Госуслуги»

 Фото: ИА «Первое областное»

Южноуральские абитуриенты могут поступить в вуз онлайн через «Госуслуги»

На портале можно выбрать учебное заведение, специальность и желаемую форму обучения.

Жители Челябинской области, как и все абитуриенты России, теперь могут подать документы в высшие учебные заведения онлайн, не выходя из дома, напоминает сайт правительства Челябинской области. Это особенно удобно для жителей отдаленных районов, которым ранее приходилось преодолевать значительные расстояния для личного обращения в вузы.

Сервис поступления в вуз на портале госуслуг позволяет выбрать подходящее учебное заведение и специальность, учитывая результаты ЕГЭ, местоположение вуза и желаемую форму обучения (очная или заочная). В этом году к сервису подключено более 1700 вузов, предлагающих программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Абитуриент может подать документы одновременно в пять вузов на пять разных специальностей. Развитие этого сервиса — один из приоритетов национального проекта «Экономика данных».

В 2025 году сервис был значительно расширен. Теперь «жизненная ситуация» для поступления в вуз онлайн позволяет абитуриентам не только подавать документы, но и подбирать специальности и вузы по индивидуальным параметрам: баллам ЕГЭ, местоположению, наличию общежития и военной кафедры.

«Это удобный и современный инструмент, помогающий абитуриентам осознанно выбрать вуз, учитывая все их критерии»,

— подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Сервис позволяет сравнивать образовательные программы, просматривать информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест, отслеживать свои позиции в конкурсных списках и выбирать вузы в соответствии с проходными баллами. В общей сложности сервис охватывает более 1000 вузов и 1100 специальностей и направлений.

Таким образом, онлайн-поступление через «Госуслуги» — это комплексное цифровое решение, упрощающее процесс поступления в вуз для абитуриентов по всей России, включая Южный Урал.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouralskie-abiturienty-mogut-postupit-v-vuz-onlayn-cherez-gosuslugi/

2025-06-26PKT11:51:00

Ключевые теги: Озерск, Челябинская область, новости.

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