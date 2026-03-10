Обратная связь Четверг, 12 марта, 04:08
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Памятка курящим.

Памятка курящим. Подробнее

| Общественная жизнь

Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Текслер прокомментировал признание Челябинской области спортивной столицей Урала.

Губернатор Челябинской области рассказал о развитии спорта в регионе и том, что дает этому мощный импульс. Подробнее

| Общественная жизнь

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре 11 марта.

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре 11 марта.

Погода в регионе потенциально опасна. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 11.03.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 9 по 15 марта 2026 года.

Афиша с 9 по 15 марта 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Челябинск начал готовиться к 290‑летнему юбилею.

Челябинск начал готовиться к 290‑летнему юбилею.

К празднику завершат благоустройство общественных пространств. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Милые женщины! С 8 Марта!

Милые женщины!

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем — 8 Марта! Подробнее

| Общественная жизнь

Китай заинтересовался челябинской разработкой по контролю за чистотой воздуха.

Китай заинтересовался челябинской разработкой по контролю за чистотой воздуха. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Памятка курящим.

Памятка курящим.

Памятка курящим : огонь начинается с окурка. 

Вечером дом кажется самым безопасным местом. Тихо. Спокойно.

Но именно ночью чаще всего происходят пожары из-за неосторожности при курении.

 Важно знать:

 более 13 500 пожаров в год — из-за курения

 около 2 500 погибших ежегодно

 до 85% погибших — в состоянии алкогольного опьянения

 самый частый сценарий — сигарета в постели

 Сохраните как вечернее напоминание :

 Не курите в кровати или на диване — можно уснуть за минуты.

 Не совмещайте курение и алкоголь — контроль снижается.

 Тушите окурок полностью, до последней искры.

 Не выбрасывайте сигареты из окна или с балкона — они попадают на нижние балконы и в квартиры.

 Используйте устойчивую пепельницу, держите её подальше от тканей и бумаги.

 Установите автономный пожарный извещатель — он может разбудить и спасти жизнь.

Телефоны спасения – 112, 101.

Информация предоставлена:https://vk.com/pozhozersk

2026-03-11PKT10:29:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Морозы и оттепели ожидаются в Челябинской области во второй декаде февраля.
» Жаркое лето‑2026 сулят Челябинской области народные приметы.
» «Поколение Оз» — это новая молодёжная программа канала УКС-ТВ.
» В России в два раза вырос повышающий коэффициент за оплату воды без счетчика.
» Роскомнадзор начал блокировку телеграма из-за несоблюдения законов РФ.
» Апрель в Челябинской области будет аномально теплым, а май – холодным.
» После утренних часов пик очищать дороги и тротуары от выпавшего за ночь снега подрядчики вывели 516 рабочих, отметили в администрации Челябинска.
» Морозы и оттепели ожидаются в Челябинской области во второй декаде февраля.
» Жаркое лето‑2026 сулят Челябинской области народные приметы.
» «Поколение Оз» — это новая молодёжная программа канала УКС-ТВ.
» В России в два раза вырос повышающий коэффициент за оплату воды без счетчика.
» Роскомнадзор начал блокировку телеграма из-за несоблюдения законов РФ.
» Апрель в Челябинской области будет аномально теплым, а май – холодным.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги