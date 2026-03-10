Памятка курящим : огонь начинается с окурка.

Вечером дом кажется самым безопасным местом. Тихо. Спокойно.

Но именно ночью чаще всего происходят пожары из-за неосторожности при курении.

Важно знать:

более 13 500 пожаров в год — из-за курения

около 2 500 погибших ежегодно

до 85% погибших — в состоянии алкогольного опьянения

самый частый сценарий — сигарета в постели

Сохраните как вечернее напоминание :

Не курите в кровати или на диване — можно уснуть за минуты.

Не совмещайте курение и алкоголь — контроль снижается.

Тушите окурок полностью, до последней искры.

Не выбрасывайте сигареты из окна или с балкона — они попадают на нижние балконы и в квартиры.

Используйте устойчивую пепельницу, держите её подальше от тканей и бумаги.

Установите автономный пожарный извещатель — он может разбудить и спасти жизнь.

Телефоны спасения – 112, 101.

Информация предоставлена:https://vk.com/pozhozersk