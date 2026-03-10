Памятка курящим : огонь начинается с окурка.
Вечером дом кажется самым безопасным местом. Тихо. Спокойно.
Но именно ночью чаще всего происходят пожары из-за неосторожности при курении.
Важно знать:
более 13 500 пожаров в год — из-за курения
около 2 500 погибших ежегодно
до 85% погибших — в состоянии алкогольного опьянения
самый частый сценарий — сигарета в постели
Сохраните как вечернее напоминание :
Не курите в кровати или на диване — можно уснуть за минуты.
Не совмещайте курение и алкоголь — контроль снижается.
Тушите окурок полностью, до последней искры.
Не выбрасывайте сигареты из окна или с балкона — они попадают на нижние балконы и в квартиры.
Используйте устойчивую пепельницу, держите её подальше от тканей и бумаги.
Установите автономный пожарный извещатель — он может разбудить и спасти жизнь.
Телефоны спасения – 112, 101.
Информация предоставлена:https://vk.com/pozhozersk