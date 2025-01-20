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В Челябинской области 19 «земских» учителей получат по миллиону рублей в 2025 году

Стартовал прием заявок на участие в программе.

В Челябинской области стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель». В этом году планируют отобрать 19 педагогов, которые отправятся работать в сельские школы или школы, расположенные в маленьких городках, и получат по миллиону рублей, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«Участники программы получают единовременную выплату в размере миллиона рублей из федерального бюджета. Для этого необходимо переехать на работу в село, рабочий поселок, поселок городского типа или в город с количеством жителей менее 50 тысяч и отработать в школе не менее 5 лет»,

— уточнили в ведомстве.

Все желающие могут подать заявку на участие в программе на сайте проекта до 15 апреля. В этом году по результатам конкурса планируют отобрать 19 «земских» учителей.

Программа «Земский учитель», которая реализуется в Челябинской области с 2020 года, с 1 января 2025-го вошла в национальный проект «Молодежь и дети». Всего за годы участия области в ней в небольшие населенные пункты удалось привлечь 239 педагогов.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-19-zemskikh-uchiteley-poluchat-po-millionu-rubley-v-2025-godu/