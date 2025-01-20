Оперативная обстановка на 21.01.2025 год.

фото:freepik.
Оперативная обстановка
Сегодня вторник 21 января 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была -4° С
• атмосферное давление 719 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 75 %
• ветер северо-западный – 5 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения:
Строительная с 25 по 36, Бажова с 1 по 8,12, Свердлова 38 с 9.30 до окончания
Дзержинского 50-2п, Гайдара 6 с 9 до 12 часов
Гайдара 18-2п, 25-2п с 9 до 13 часов
Музрукова 36 с 11 до окончания
К.Маркса 4-12п с 11 до 15 часов
2 В сетях
электроснабжения Плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:
Матросова 43а с 4 по 6п с 9 час до окончания
Дзержинского 50-2п, Гайдара 6 с 9 до 12 часов
Гайдара 18-2п, 25-2п, Дзержинского 56-1,6п с 9 до 13 часов
Семенова 3 с 8 по 11п, Музрукова 36 с 11 до окончания
К.Маркса 4-12п с 11 до 15 часов
Дзержинского 56-9п с 13 до 16 часов
Рекомендации водителям автотранспорта по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях:
В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость.
При необходимости остановите транспортное средство.
На скользких участках дороги:
- применяйте торможение двигателем, либо комбинируйте его с резкими и кратковременными нажатиями педали тормоза, таким образом вы снизите скорость автомобиля, не теряя управления;
- соблюдайте дистанцию;
- избегайте резких маневров и поворотов руля.
Информация предоставлена:https: //ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60025/