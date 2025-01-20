Оперативная обстановка на 21.01.2025 год.

фото:freepik.

Оперативная обстановка

Сегодня вторник 21 января 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -4° С

• атмосферное давление 719 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 75 %

• ветер северо-западный – 5 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Строительная с 25 по 36, Бажова с 1 по 8,12, Свердлова 38 с 9.30 до окончания

Дзержинского 50-2п, Гайдара 6 с 9 до 12 часов

Гайдара 18-2п, 25-2п с 9 до 13 часов

Музрукова 36 с 11 до окончания

К.Маркса 4-12п с 11 до 15 часов

2 В сетях

электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Матросова 43а с 4 по 6п с 9 час до окончания

Дзержинского 50-2п, Гайдара 6 с 9 до 12 часов

Гайдара 18-2п, 25-2п, Дзержинского 56-1,6п с 9 до 13 часов

Семенова 3 с 8 по 11п, Музрукова 36 с 11 до окончания

К.Маркса 4-12п с 11 до 15 часов

Дзержинского 56-9п с 13 до 16 часов

Рекомендации водителям автотранспорта по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях:

В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость.

При необходимости остановите транспортное средство.

На скользких участках дороги:

- применяйте торможение двигателем, либо комбинируйте его с резкими и кратковременными нажатиями педали тормоза, таким образом вы снизите скорость автомобиля, не теряя управления;

- соблюдайте дистанцию;

- избегайте резких маневров и поворотов руля.

Информация предоставлена:https: //ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60025/