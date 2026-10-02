Обратная связь Вторник, 6 октября, 17:46
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Студенты Челябинской области могут претендовать на «заповедную» стипендию.

Студенты Челябинской области могут претендовать на «заповедную» стипендию. Подробнее

| Общественная жизнь

Из Челябинска можно будет съездить в Миасс XIX века.

Из Челябинска можно будет съездить в Миасс XIX века. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 06.10.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 7 по 11 октября 2026 года.

Афиша с 7 по 11 октября 2026 года. Подробнее

| Общественная жизнь

Алексей Текслер: «От педагогов во многом зависят судьбы будущих поколений»

Они помогают ребятам вырасти достойными людьми. Подробнее

| Общественная жизнь

Циклон принесет в Челябинскую область очень сильные снегопады.

Циклон принесет в Челябинскую область очень сильные снегопады. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

На Магнитских разломах в «Таганае» убрали свалку бытового мусора.

На Магнитских разломах в «Таганае» убрали свалку бытового мусора. Подробнее

| Общественная жизнь

Текслер: Выпускники колледжей — кадровая основа экономики Челябинской области.

Текслер: Выпускники колледжей — кадровая основа экономики Челябинской области. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Алексей Текслер: «От педагогов во многом зависят судьбы будущих поколений»

Алексей Текслер: «От педагогов во многом зависят судьбы будущих поколений»

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Алексей Текслер: «От педагогов во многом зависят судьбы будущих поколений»

Они помогают ребятам вырасти достойными людьми.

Сегодня, 5 октября, в Челябинской области чествуют учителей. В праздничный день губернатор Алексей Текслер выделил их роль в воспитании юных южноуральцев, а также отметил их высокий профессионализм.

«От профессиональных и человеческих качеств педагогов во многом зависят судьбы будущих поколений. Благодаря целеустремленности, душевной щедрости, самоотдаче вы пробуждаете у детей стремление к знаниям, воспитываете в них доброту, честность, ответственность»,— подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер добавил, что благодаря увлеченным и неравнодушным наставникам ребята не только побеждают на всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, но и определяются с будущей профессией, поступают в колледжи и вузы, вырастают достойными гражданами, успешными в жизни и профессии.

Регион, в свою очередь, продолжает строить школы, внедрять новые технологии, модернизировать учебную инфраструктуру. Но не забывает, что в центре этой системы стоит тот, кто каждое утро приходит в класс и начинает урок, подчеркнул глава региона.

В День учителя Алексей Текслер поблагодарил педагогов за преданность выбранному делу и пожелал им дальнейших успехов.

Профессиональный праздник педагогов в России существует с 1965 года. До 1994‑го его отмечали в первое воскресенье октября. 5 октября 1994 года была принята совместная рекомендация Международной организации труда и ЮНЕСКО о положении учителей — документ о правах, обязанностях и труде педагогов. В ту же дату ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя. На фиксированную дату впоследствии перешла и Россия.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/

2026-10-05PKT10:42:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка.
» Алексей Текслер учредил должность председателя правительства Челябинской области.
» На Южном Урале отмечают праздник, который появился благодаря Александру I
» Оперативная обстановка.
» В Челябинске выпустили более 11 тысяч мальков сазана в Шершневское водохранилище.
» Оперативная обстановка.
» Десница святителя Спиридона Тримифунтского впервые прибыла в Челябинск.
» Оперативная обстановка.
» Алексей Текслер учредил должность председателя правительства Челябинской области.
» На Южном Урале отмечают праздник, который появился благодаря Александру I
» Оперативная обстановка.
» В Челябинске выпустили более 11 тысяч мальков сазана в Шершневское водохранилище.
» Оперативная обстановка.
» Десница святителя Спиридона Тримифунтского впервые прибыла в Челябинск.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги