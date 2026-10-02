Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Алексей Текслер: «От педагогов во многом зависят судьбы будущих поколений»

Они помогают ребятам вырасти достойными людьми.

Сегодня, 5 октября, в Челябинской области чествуют учителей. В праздничный день губернатор Алексей Текслер выделил их роль в воспитании юных южноуральцев, а также отметил их высокий профессионализм.

«От профессиональных и человеческих качеств педагогов во многом зависят судьбы будущих поколений. Благодаря целеустремленности, душевной щедрости, самоотдаче вы пробуждаете у детей стремление к знаниям, воспитываете в них доброту, честность, ответственность»,— подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер добавил, что благодаря увлеченным и неравнодушным наставникам ребята не только побеждают на всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, но и определяются с будущей профессией, поступают в колледжи и вузы, вырастают достойными гражданами, успешными в жизни и профессии.

Регион, в свою очередь, продолжает строить школы, внедрять новые технологии, модернизировать учебную инфраструктуру. Но не забывает, что в центре этой системы стоит тот, кто каждое утро приходит в класс и начинает урок, подчеркнул глава региона.

В День учителя Алексей Текслер поблагодарил педагогов за преданность выбранному делу и пожелал им дальнейших успехов.

Профессиональный праздник педагогов в России существует с 1965 года. До 1994‑го его отмечали в первое воскресенье октября. 5 октября 1994 года была принята совместная рекомендация Международной организации труда и ЮНЕСКО о положении учителей — документ о правах, обязанностях и труде педагогов. В ту же дату ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя. На фиксированную дату впоследствии перешла и Россия.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/