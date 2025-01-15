Фото: правительство Челябинской области.

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с 91‑летием Челябинской области

Сегодня, 17 января, Челябинской области исполняется 91 год. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что судьба региона неразрывно связана с историей страны и он по сей день является опорным краем державы.

«В год 80-летия Победы мы с особым чувством вспоминаем героев Великой Отечественной войны, дошедших от Южного Урала до покоренного Берлина, чтим память погибших, отдаем дань уважения труженикам легендарного Танкограда, Магнитки, Златоуста, Миасса, других наших городов, всем, кто внес вклад в разгром фашизма»,

— сказал глава региона.

Алексей Текслер отметил, что в наши дни Челябинская область все так же служит опорным краем державы и по праву считается одним из самых привлекательных регионов для жизни и работы. И это благодаря не только развитой экономике, но и особому отношению к людям, стремлению обеспечить комфортные условия во всем, начиная от городской среды и заканчивая налоговым режимом. Губернатор подчеркнул, что важно сохранить этот созидательный настрой на долгие десятилетия.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал южноуральцам крепкого здоровья, счастья и мира, а также добра и процветания родной области.

Напомним, Челябинская область была образована в 1934 году из южных районов упраздненной Уральской области.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-pozdravil-yuzhnouraltsev-s-91-letiem-chelyabinskoy-oblasti/