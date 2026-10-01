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В школах Челябинской области возобновили утренний фильтр детей.

В школах Челябинской области возобновили утренний фильтр детей.

Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

В школах Челябинской области возобновили утренний фильтр детей.

А по пятницам здесь мониторят списки болеющих.

Детские сады и школы готовятся к сезону простуд. Уже с 1 сентября проводится утренний фильтр детей, а помещения обрабатывают от возможной заразы. Об этом сегодня, 1 октября, на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» сообщил заместитель министра образования и науки Челябинской области Антон Туманов.

Теплая сентябрьская погода, по словам спикера, не дала большого прироста болеющих. На третьей неделе сентября отмечался небольшой подъем, но уже в прошлую пятницу мониторинг показал снижение заболеваемости.

«Алгоритмы отработаны четко. Главный триггер — 20% заболевших в организованном коллективе. При достижении этого порога класс, параллель или даже всю школу переводят на дистанционные формы обучения. Решение принимается точечно, в каждой образовательной организации, с обязательной сверкой с поликлиниками, к которым прикреплены ученики. Так мы оперативно стараемся разобщить детский коллектив, чтобы не позволить распространиться инфекции дальше»,— отметил замминистра.

Туманов напомнил, что опыт пандемии задал четкую траекторию: в каждой школе ведутся журналы проветривания, проводится влажная уборка и дезинфекция помещений. То же самое делают в детских садах и колледжах региона.

Врио руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева обратилась к родителям с просьбой не отправлять ребенка с признаками ОРВИ в организованный коллектив.

«Там может быть любая инфекция: не только грипп, ОРВИ, но и, к примеру, норовирусная инфекция, которая будет быстро распространяться в детских коллективах. Особенно в садиках, где дети не обладают достаточными навыками гигиены», — предупредила Раиса Косарева.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/

2026-10-02PKT09:33:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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