Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

На Южном Урале запретили разводить костры и жечь траву.

В ЕДДС-112, Единой диспетчерской службе Челябинской области, рассказали жителям региона о требованиях правил пожарной безопасности, которые действуют сейчас.

— В связи с установившейся сухой погодой и в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности запрещается разведение костров, сжигание сухой растительности, ТБО, выжигание травы в населенных пунктах, СНТ и прилегающих территориях, — такое напоминание опубликовали в официальном канале ЕДДС-112 в канале МАХ.

Напомним, что сейчас в Челябинской области продолжается Бабье лето. Дневные температуры днем доходят до плюс 20 градусов, хотя по ночам уже заметно холоднее. Скоро температуры будут близки к нулю, но пока пожарная опасность на территории региона большая.

Как ранее сообщала «Губерния», высокая пожарная опасность в регионе ожидалась с 24 по 28 сентября. Однако сейчас риск природных пожаров не исчез. Он высок в восьми южных муниципалитетах региона: Агаповском, Варненском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском, Чесменском округах, а также в поселке Локомотивном и Магнитогорске.

Отметим, что снижению рисков возникновения природных пожаров способствует национальный проект «Экологическое благополучие». Благодаря его работе южноуральские лесничества регулярно обновляют специализированную технику, что позволяет оперативнее реагировать на возгорания.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/news/