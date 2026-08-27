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Южноуральский баянист вошел в число лучших в мире.

Фото: министерство культуры Челябинской области

Южноуральский баянист вошел в число лучших в мире.

В Астане завершился 79-й Международный конкурс баянистов и аккордеонистов Coupe Mondiale, на котором собрались музыканты из 40 стран мира, в том числе из России, Италии, Казахстана, Японии, Боснии и Герцеговины и многих других. На этих соревнованиях дуэт Ксении Афанасьевой и Николая Жигалова занял второе место в номинации классической музыки для ансамблей (International Competition for Ensemble Music — Classical Music), а уроженец Варненского округа Ерхан Калжанов завоевал бронзу в категории «Мастера» (Masters Coupe Mondiale).

Всего на соревнованиях 147 музыкантов боролись в семи номинациях. Южный Урал представляли студенты Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. Глинки: Михаил Бовкун, Юлия Фаизьянова, Екатерина Славгородская, Александра Соловьева, Михаил Конак, Ксения Афанасьева, Николай Жигалов, Ерхан Калжанов, сообщает Министерство культуры Челябинской области.

Игру на музыкальных инструментах оценивало большое количество членов жюри — 50 человек. Но это не помешало южноуральцам показать высокие результаты и исполнить классические композиции и сочинения современных композиторов.

Ранее «Губерния» сообщала о том, что южноуральцы узнали о связи фламенко с Индией, цыганами и венграми.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1143071/

2026-08-31PKT13:42:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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