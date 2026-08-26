Фото: ИА «Первое областное»

Учебники по истории Южного Урала поступят во все школы области в 2027 году.

В регионе также продолжают реализацию проектов «Разговоры о важном» и «Добрые игры»

С 1 сентября 2027 года во все школы Челябинской области поступят учебники «История нашего края. Челябинская область». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на областном педсовете в Магнитогорске.

Воспитание детей и молодежи остается одним из ключевых направлений в системе образования. В регионе уже сформированы единые программы воспитания, реализуется проект «Разговоры о важном» — для школьников и студентов колледжей.

Кроме того, с сентября во всех дошкольных учреждениях региона планируют запустить проект «Добрые игры», который ранее прошел апробацию и получил положительные отзывы.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/uchebniki-po-istorii-yuzhnogo-urala-postupyat-vo-vse-shkoly-oblasti-v-2027-godu/