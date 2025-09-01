Обратная связь Среда, 3 сентября, 14:51
Общественная жизнь

Стань частью добрых перемен.

Четвертый ежегодный фестиваль волонтёров Озёрска состоится 6 сентября в 12:00 по проспекту Карла Маркса (около ТЦ «Наш Мир»).

Общественная жизнь

Какая погода будет в Челябинской области 3 сентября.

Узнайте прогноз и одевайтесь правильно. Подробнее

Общественная жизнь

В парке «Притяжение» Магнитогорска откроется аллея с ретро-скульптурами пионеров.

Их вывезли из заброшенного лагеря и отреставрировали.

Общественная жизнь

В пригороде Челябинска построят школу с бассейном, залом для боевых искусств и стрелковым тиром.

Передовую школу для талантливой молодежи начнут строить в 2027 году.

Общественная жизнь

Оперативная обстановка 03.09.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС. Подробнее

Общественная жизнь

Оперативная обстановка 03.09.2025.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС. Подробнее

Общественная жизнь

Больше 2,8 тыс. полицейских работали в школах Челябинской области 1 сентября.

Больше 2,8 тыс. полицейских работали в школах Челябинской области 1 сентября.

Они следили, чтобы праздник обошелся без происшествий.

Общественная жизнь

Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.

Стартовал прием заявок на первый в 2026 году конкурс президентских грантов.

Его итоги подведут уже в январе.

Общественная жизнь

График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен.

Первые каникулы в школах Челябинской области начнутся 4 октября.

График каникул на 2025—2026 учебный год уже известен. Подробнее
Новости » Общественная жизнь

В пригороде Челябинска построят школу с бассейном, залом для боевых искусств и стрелковым тиром.

В пригороде Челябинска построят школу с бассейном, залом для боевых искусств и стрелковым тиром.

Фото: ПУЛ74

Передовую школу для талантливой молодежи начнут строить в 2027 году вблизи Шершневского водохранилища в Челябинске, в экологически чистом пригороде с развитой жилищной, образовательной, транспортной и досуговой инфраструктурой. Проект предполагает создание нескольких кампусов, включая учебный кампус на 800 мест, кампусы для школьников на 800 мест и для преподавателей на 150 мест.

С проектом строительства передовой школы для талантливой молодежи ознакомились министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Стоит отметить, что будущая школа для одаренных детей в Челябинске станет одним из 12-ти флагманских образовательных центров страны, которые будут построены в разных регионах по поручению президента РФ Владимира Путина.

Новая школа будет включать современные учебные пространства: кабинеты с лаборантскими для изучения физики, химии и биологии, мастерские для робототехники и моделирования, классы черчения, ИЗО, географии и музыки, а также юношескую телестудию. Для занятий спортом предусмотрены спортивные залы, бассейн, залы для ритмики и борьбы, тренажерный зал, зоны для йоги и боевых искусств, даже стрелковые тиры.

В пригороде Челябинска построят школу с бассейном, залом для боевых искусств и стрелковым тиром.

— Школа станет современным образовательным центром, где будут созданы условия для раскрытия потенциала одаренных ребят в различных областях, включая науку, инженерию, творчество и исследования. Реализация проекта даст мощный толчок развитию образовательной среды региона и поможет воспитать новое поколение талантливых, ответственных и целеустремленных граждан, — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер также посетили новый филиал образовательного центра «Ньютон», рассчитанный на 1550 учеников. Центр с акцентом на инженерное направление и дополнительное образование реализует разнообразные программы и инновационные проекты, тесно сотрудничает с ведущими вузами региона.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1135448/

2025-09-03PKT08:49:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Челябинск, Озерск, школа, Алексей Текслер.

