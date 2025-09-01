В пригороде Челябинска построят школу с бассейном, залом для боевых искусств и стрелковым тиром.

Фото: ПУЛ74

Передовую школу для талантливой молодежи начнут строить в 2027 году вблизи Шершневского водохранилища в Челябинске, в экологически чистом пригороде с развитой жилищной, образовательной, транспортной и досуговой инфраструктурой. Проект предполагает создание нескольких кампусов, включая учебный кампус на 800 мест, кампусы для школьников на 800 мест и для преподавателей на 150 мест.

С проектом строительства передовой школы для талантливой молодежи ознакомились министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Стоит отметить, что будущая школа для одаренных детей в Челябинске станет одним из 12-ти флагманских образовательных центров страны, которые будут построены в разных регионах по поручению президента РФ Владимира Путина.

Новая школа будет включать современные учебные пространства: кабинеты с лаборантскими для изучения физики, химии и биологии, мастерские для робототехники и моделирования, классы черчения, ИЗО, географии и музыки, а также юношескую телестудию. Для занятий спортом предусмотрены спортивные залы, бассейн, залы для ритмики и борьбы, тренажерный зал, зоны для йоги и боевых искусств, даже стрелковые тиры.

— Школа станет современным образовательным центром, где будут созданы условия для раскрытия потенциала одаренных ребят в различных областях, включая науку, инженерию, творчество и исследования. Реализация проекта даст мощный толчок развитию образовательной среды региона и поможет воспитать новое поколение талантливых, ответственных и целеустремленных граждан, — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер также посетили новый филиал образовательного центра «Ньютон», рассчитанный на 1550 учеников. Центр с акцентом на инженерное направление и дополнительное образование реализует разнообразные программы и инновационные проекты, тесно сотрудничает с ведущими вузами региона.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/society/1135448/