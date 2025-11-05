Фото: Мария Попова, предоставлено администрацией Чебаркульского округа

В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей.

В деревне Аджитарово Чебаркульского района завершились работы по восстановлению родника, который долгие годы служил единственным источником чистой воды для местных жителей. По воспоминаниям старожилов, в роднике не только брали воду — молодожены приходили к нему, чтобы бросить монетку на счастье. Однако со временем устье источника заросло илом.

Инициативная группа жителей во главе с Эльвирой Большаковой подготовила проект «Живи, родник, живи» и получила грант на его реализацию, сообщили в администрации Чебаркульского округа. К восстановлению родника присоединились десятки неравнодушных людей. Они очистили источник от ила и других загрязнений и установили специальное оборудование, которое помогает выводить воду на поверхность. Более того, рядом с родником благоустроили тропу и установили беседку.

Благодаря активности местных жителей источник получил вторую жизнь, теперь в нем снова можно брать чистую воду. Кстати, высокое качество воды в роднике и ее соответствие санитарным нормам подтвердил проведенный лабораторный анализ.

Информация с сайта:https://gubernia74.ru/articles/news/1136787/