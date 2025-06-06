Фото: Олег Каргаполов, из архива «Вечернего Челябинска»

Купание запретили на реке Ай, Саткинском и Бакальском городских прудах.

Лабораторное исследование качества воды в популярных для купания местах показало превышение допустимых норм содержания железа, и микробиологических показателей, включая общий микробный индекс и наличие энтерококков. В связи с этим было запрещено купаться в реке Ай, Саткинском и Каргинском прудах в Сатке и в городском пруду в Бакале.

В отделе охраны окружающей среды управления строительства и архитектуры администрации Саткинского округа сообщили, что перед началом купального сезона было проведено исследование качества воды в местах у водоемов, где каждое лето собирается множество отдыхающих. Специалисты аккредитованной лаборатории взяли пробы воды в «лягушатнике» на Саткинском городском пруду, у дамбы на Каргинском пруду, около профилактория на Бакальском пруду, а также на трех участках реки Ай: на Блиновском повороте, у деревни Верхний Айск и на необорудованном пляже в деревне Ваняшкино в рабочем поселке Межевой.

В связи с выявленными нарушениями вводится ограничение на рекреационное использование водоёмов. Гражданам рекомендуется избегать купания, обязательно мыть руки после контакта с водой и кипятить воду из перечисленных выше водоемов перед употреблением.

Запрет на купание может разочаровать многих туристов, которые летом активно посещают Саткинский округ. Так, тысячи отдыхающих ежегодно приезжают сюда, чтобы сплавиться по реке Ай. А уже на этой неделе на реке состоится фестиваль водного туризма «Айские притесы».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1133781/