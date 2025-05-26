Фото: Олег Каргаполов, архив «Вечернего Челябинска»

Областной маткапитал запретят тратить на частные медклиники.

В закон о материнском капитале предлагается внести поправки, которые исключают возможность перевода средств областного материнского капитала на счета частных медицинских организаций. Это будет способствовать упорядочению использования средств маткапитала и предотвращению возможных злоупотреблений. Рассказываем подробности.

Депутаты комитета по социальной политике Заксобрания Челябинской области уже одобрили изменения в важный областной закон. Теперь это предстоит сделать всем парламентариям в четверг на общем заседании.

Предлагается запретить перевод средств областного материнского капитала на счета частных медицинских организаций. При этом разрешат использование средств (или их части) областного капитала только для оплаты медицинских услуг, предоставляемых государственными или муниципальными медицинскими учреждениями, а также возмещение гражданам фактически понесенных расходов на медицинские услуги, оказанные любыми медицинскими организациями, имеющими соответствующую лицензию на территории Российской Федерации.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1133470/