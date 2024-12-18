В Челябинской области получателей студенческого капитала может стать больше.

— Причиной этому послужило обращение студентки, которая живет у нас, а учится в Екатеринбурге. Мы, возможно, допустили ошибку, привязав местонахождение вуза при выдаче маткапитала. Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий только на территории Челябинской области, тогда и не обязательно, чтобы вуз находился в нашей области. Но при его использовании для оплаты учебы мы останемся на своем — только если это учреждение находится на территории Челябинской области, — рассказал «Губернии» председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

Спикер Заксобрания также отметил, что действующий закон позволяет воспользоваться льготой в течение трех лет даже после завершения учебы в вузе, поэтому если будут корректировки, то обратившаяся к нему челябинка успеет воспользоваться ею.

— И таких обращений много, их надо собрать и проанализовать, — добавил Олег Гербер.

О том, какие еще планируются изменения в законодательной сфере в Челябинской области, читайте в одном из следующих материалов «Губернии».

Ранее также стало известно, что в Челябинской области первые пять семей получили студенческий маткапитал.

https://gubernia74.ru/articles/news/1130277/