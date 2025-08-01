Историческая победа в эстафете, рекорды и много медалей: как россияне выступили на ЧМ по водным видам спорта.

Российская команда впервые в истории выиграла мужскую комбинированную эстафету. Источник: worldaquatics.com

В Сингапуре завершился чемпионат мира по водным видам спорта. К соревнованиям были допущены спортсмены из России, но с ограничениями: запрещены флаг, гимн и упоминание страны от участников соревнований.

В общем медальном зачете Россия заняла четвертое место, уступив Китаю, Австралии и США. Всего на счету наших спортсменов 18 наград.

161. RU рассказывает, кто из россиян выиграл медали в Сингапуре.

Шесть золотых медалей

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева (синхронное плавание)

Источник: worldaquatics.com

Первые золотые медали для российской делегации добыл 30-летний Александр Мальцев. В некогда считавшемся сугубо женском виде спорта он выиграл две золотые медали — он стал первым в технической и произвольной программе.

На этом уроженец Санкт-Петербурга не остановился. Вместе с Майей Гурбанбердиевой они стали первыми в технической программе смешанных дуэтов (микст).

Комбинированная смешанная эстафета 4×100 метров (плавание)

Источник: worldaquatics.com

Медали на чемпионате мира вручаются не только пловцам, которые участвовали в финале, но и участникам предварительных заплывов. Поэтому, как правило, наград в команде больше, чем четыре.

Российские спортсмены показали результат 3 минуты 37,97 секунды, установив рекорд мировых первенств, который с 2017 года принадлежал команде США.

Золотую медаль России принесли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Данил Семьянинов, Александра Кузнецова.

Климент Колесников (плавание)

Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

В карьере Колесникова до поездки в Сингапур были три медали чемпионатов мира: серебро и две бронзы. Для полного комплекта не хватало лишь золотой медали.

Триумфальным для Климента стал заплыв на дистанции 50 метров на спине. Россиянин преодолел дистанцию за 23,68 секунды. Он обновил рекорд чемпионатов мира, который держался 16 лет.

После заплыва Колесников заявил, что победа никак не изменила его. К журналистам он вышел в очках Шрека.

Комбинированная эстафета 4×100 метров (плавание)

Источник: worldaquatics.com

Можно сказать, что это самая престижная дисциплина в мировом плавании. Именно она закрывает соревновательную программу турнира, как марафон на Олимпиаде.

До 3 августа сборная России никогда не выигрывала в этой дисциплине на чемпионатах мира. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев, Климент Колесников, Иван Кожакин, Иван Гирев вошли в историю.

В финале российские пловцы показали результат 3 минуты 26,93 секунды, обновив рекорд Европы и чемпионатов мира. До рекорда мира парням не хватило совсем чуть-чуть.

В аналогичной дисциплине могла выиграть медаль и женская команда. Россиянки с трудом отобрались в финал, заняв восьмое место в квалификации. Эксперты к фавориткам их не причисляли, но они почти сотворили сенсацию — от бронзы команду отделили буквально доли секунды.

Восемь серебряных медалей

Синхронное плавание

Источник: worldaquatics.com

До чемпионата мира в Сингапуре сборная России 31 год проигрывала групповые выступления в синхронном плавании. На минувшем турнире серия из побед прервалась.

Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова принесли сборной России два серебра — в технической и акробатической программах.

Эксперты считают, что дало о себе знать долго отсутствие на международных турнирах. За это время изменились правила оценивания выступления, а в самой сборной России сменился состав — из опытных участниц никого не осталось.

Еще одно серебро в синхронном плавании России принесли Александр Мальцев и Олеся Платонова. Они стали вторыми в произвольной программе смешанных дуэтов.

Никита Шлейхер и Руслан Терновой (синхронные прыжки с вышки)

Как правило, тон в этом виде спорта задают китайцы. Их можно сравнить с бразильцами в футболе — обыграть их всегда сложно. Никите Шлейхеру и Руслану Терновому это почти удалось.

В синхронных прыжках c десятиметровой вышки они стали вторым, уступив чуть меньше одного балла китайскому дуэту.

Кирилл Пригода, Евгения Чикунова, Павел Самусенко (плавание)

На этом чемпионате мира российские пловцы трижды останавливались в шаге от победы в индивидуальных дисциплинах. Кирилл Пригода стал вторым в заплыве на 50 метров брассом, Павел Самусенко выиграл серебро на полтиннике спиной.

Отдельно нужно выделить Евгению Чикунову. Она была фавориткой в заплыве на дистанции 200 метров брассом, но, к сожалению, в Сингапуре подхватила ротавирус. Болезнь не позволила ей проплыть в полную силу. Интересно, что об инфекции она сообщила лишь уже после заплыва.

Смешанная эстафета вольным стилем (плавание)

Еще одна награда в эстафете — на этот раз серебряная. За российскую команду в эстафете 4 по 100 метров выступали Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Владислав Гринев, Алина Гайфутдинова, Милана Степанова.

Наша команда преодолела дистанцию за 3 минуты 19,68 секунды и установила рекорд Европы. Первое место в заплыве заняла команда США.

Четыре бронзовые медали

Александр Бондарь и Анна Конаныхина (синхронные прыжки в воду)

Источник: worldaquatics.com

В прыжках с десятиметровой вышки российский дуэт навязал борьбу лидерам. После первых прыжков Бондарь и Конаныхина даже лидировали с отрывом, но затем у них сдали нервы. Пара неудачных прыжков — и преимущество растаяло. Россияне стали третьими, золото выиграл Китай, серебро — КНДР.

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай (синхронное плавание)

Они принесли российской команде сразу две бронзовые медали — в технической и произвольной программах.

Илья Бородин (плавание)

Бородин мог выступать на Олимпиаде в Токио, но заразился коронавирусом и пропустил соревнования. На чемпионатах мира из-за отстранения Бородин не завоевал ни одной медали.

На дистанции 400 метров комплексным плаванием россиянин бросил вызов звездному французу Леону Маршану (выиграл четыре золотые медали на Олимпиаде в Париже). Бородин в своем заплыве стал третьим, Маршан — забрал золото.

Информация предоставлена: https://74.ru/text/sport/2025/08/04/75800387/