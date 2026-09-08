Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинске выпустили более 11 тысяч мальков сазана в Шершневское водохранилище.

Зарыбление этими «санитарами» проводят несколько раз в год.

Шершневское водохранилище вновь пополнилось молодью сазана. В челябинский водоем выпустили более 11,5 тысячи мальков. Мероприятие стало частью регулярных работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов области.

Молодь выращена на Зеленоборском рыборазводном заводе. Ее запуск в Шершневское водохранилище имеет большое значение для поддержания баланса в водоеме: сазан поедает избыточную растительность.

«Сохранение биоресурсов важно для любого водоема. Заселение таких видов-„санитаров“ мы проводим несколько раз в год. Сазан легко приспосабливается к новым условиям, поддерживает биологический баланс и служит важным звеном пищевой цепи. Все это благотворно влияет на состояние водной среды»,

— отметил первый заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

Мероприятия по зарыблению соответствуют целям национального проекта «Экологическое благополучие», подчеркнули в региональном министерстве экологии.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/