Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Южный Урал вошел в топ-20 регионов по благополучию на рынке труда.

Несмотря на кадровый голод в России, сохраняется высокая конкуренция за лучшие рабочие места. Работодатели, борясь за дефицитных специалистов, постепенно увеличивают зарплатные предложения. Вместе с тем в отдельных регионах страны складываются свои тенденции рынка труда.

Челябинская область в 2025 году сохранила 17-ю строчку рейтинга регионов по рынку труда. При составлении этого рейтинга аналитики сопоставили восемь показателей, которые характеризуют уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда, сообщает «РИА – Рейтинг».

При этом чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная обстановка в регионе на рынке труда. Так, в Челябинской области рейтинговый балл достиг 76,21, что немного выше показателя 2024 года, когда он составлял 75,31 балла. Это означает, что ситуация на рынке труда в 2025 году немного улучшилась по многим показателям.

Показатели соседней Свердловской области заметно ухудшились — в этом рейтинге в 2025 году регион оказался на седьмой строчке, в то время как годом ранее он занимал пятую. Лидером в рейтинге стала Москва, хотя и там показатели по сравнению с предыдущим годом упали почти на один балл.

Последнюю строчку заняла Республика Ингушетия. Регион набрал чуть больше шести баллов. А вот по новым регионам России в настоящий момент нет данных.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1143195/