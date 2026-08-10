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Под воду в Челябинске ушла станция для сапбордов.

Под воду в Челябинске ушла станция для сапбордов.

 Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Под воду в Челябинске ушла станция для сапбордов.

Деревянный настил и металлические конструкции для сапбордистов находятся возле торгового комплекса «Набережный» и Кировского моста. Но прошедшей ночью из-за резкого подъема воды в реке Миасс станцию затопило.

Отметим, что количество осадков минувшей ночью составило 60 миллиметров, что привело к подтоплениям на некоторых улицах города. Кроме этого, с начала летнего сезона все еще остается затопленной часть набережной возле картинной галереи.

Напомним, что станция для сапбордистов возле ТК «Набережный» была открыта еще в 2022 году. Создать такую станцию пообещал губернатор Алексей Текслер после общения с самими сапсерферами.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1142564/

2026-08-11PKT12:55:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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