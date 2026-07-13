Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Южноуральские дзюдоисты помогли сборной России победить на Кубке Европы.

В венгерском городе Пакш завершился Кубок Европы по дзюдо среди юниоров не старше 21 года. Эти соревнования собрали 387 спортсменов из 35 стран. Россию на турнире представляли 44 дзюдоиста, которые выходили на татами с национальной символикой. Спортсмены из Челябинской области завоевали на турнире медали всех достоинств.

Золотую медаль в весовой категории до 100 килограммов завоевал Владимир Досяк, серебро досталось Атмиру Соблирову (до 73 килограммов), а бронзу в копилку команды добавила Ева Огнивова (до 70 килограммов). В целом российская сборная показала впечатляющий результат, выиграв общий медальный зачет турнира с 25 наградами: десять золотых, шесть серебряных и девять бронзовых. Второе место заняла команда Нидерландов с пятью медалями, а замкнула тройку лидеров Сербия.

Сразу после окончания Кубка Европы российские дзюдоисты, как и представители других стран, проведут три дня в тренировочном лагере.

Стоит отметить, что Кубок Европы включен в число отборочных этапов, по итогам которых будет определен состав сборной России для участия в первенстве Европы, которое пройдет в Черногории в начале сентября.

Ранее мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко поделился опытом с воспитанниками регионального центра спортивной подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/sport/1141914/