Сильные дожди надвигаются на Челябинскую область.

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Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует до 11 июля.

В Челябинской области в ближайшие сутки пройдут сильные дожди с грозами и шквалами. Предупреждение о непогоде будет действовать со второй половины дня 10 июля до середины дня 11‑го, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Серия небольших циклонов и активных атмосферных фронтов перемещается через юг Уральского хребта в восточном направлении. Под их влиянием в южной половине Уральского региона ожидаются дожди, местами сильные с грозами, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

Несмотря на непогоду, температурный фон в субботу, 11 июля, сохранится повышенным. По области в ночные часы синоптики обещают +15...+20 градусов, в дневные — от +28 до +33. В горах будут комфортные +23 градуса.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут +20, днем — до +30.

Из-за сильных дождей в Челябинской области возможен подъем воды в реках, предупредили синоптики.

Информация предоставлена:https://ozersk.ru/admin_power.php?mod=addnews&action=addnews