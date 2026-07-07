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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня Четверг 09 июля 2026 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 19°С

• атмосферное давление 739 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 98 %

• ветер сев. - 1м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 1,3,5,7,9, Гайдара 25-5п. с 9:30 до окончания работ

К.Маркса 6-2п, Луначарского 23-1п с 9 до 12 часов

Гайдара 4 с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения Мира 6,8, Трудящихся 1,3 с 9 до 16 часов

3 В сетях горячего водоснабжения

Вниманию жителей г. Озерска.

В связи с выполнением работ по омолаживающей обрезке зеленых насаждений с 01.07.2026г. по 31.07.2026г. (с 09.00 до 17.00 часов) будет перекрыто движение автомобильного транспорта на участке автодороги по улице Менделеева (от пр. Победы, 51 до пр. Ленина, 80).

Просьба к владельцам транспортных средств убрать припаркованный транспорт и использовать объездные пути.

В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями;

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;

загрязнять и засорять водоемы;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;

оставлять детей без присмотра взрослых.

Несколько советов по вызову аварийных служб.

Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее.

Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 09 июля 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, ночью в горах до очень сильных, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, ночью местами крупный. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер ночью северной четверти, днём восточный, юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, ночью при грозах до 25 м/с. Температура воздуха ночью +14,+19°, днем +27,+32°, в горах до +24°.

ОЯ: Днем 8 июля, ночью 9 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.

Метеорологическая обстановка: повышается вероятность (Р=0,3) гибели людей и причинение материального ущерба гражданам и организациям в результате вала деревьев и слабо укрепленных конструкций при очень сильном боковом ветре.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных учасков местности склоновым стоком.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 125 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/64255/

2026-07-09PKT10:18:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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