Южный Урал может предложить Индонезии свои компетенции.

Фото: министерство международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области.

На полях Международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге прошли переговоры министра международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области с делегацией из Индонезии. В частности, было отмечено, что Южный Урал может сотрудничать с республикой в области сельского хозяйства и машиностроения.

В ходе переговоров стороны обсудили расширение торгово-экономических связей с государством Юго-Восточной Азии. Также министр Дмитрий Глухарев отметил потенциал развития двусторонних отношений:

— Индонезия является для нас перспективным партнером. Мы уже начали активное развитие наших связей, и сегодняшняя встреча – важный шаг в укреплении сотрудничества. Челябинская область готова предложить индонезийским партнерам свои компетенции в машиностроении, сельском хозяйстве.

Как сообщает министерство международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области, стороны обсудили участие южноуральских компаний в индонезийских проектах, а также договорились расширять диалог и международное сотрудничество.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1141799/