Фото: пресс-служба губернатора

Челябинская и Тульская области развивают сотрудничество по новому плану.

Делегация Тульской области во главе с губернатором побывала на трех крупнейших производственных площадках Челябинской области. Затем главы регионов Алексей Текслер и Дмитрий Миляев обсудили перспективы развития межрегиональной кооперации между регионами и подписали план совместной работы.

— Мы готовы предложить комплексное решение по интеграции, роботизации технологических процессов с использованием техники. У нас действует первый в стране завод по производству промышленных роботов-манипуляторов. Мы не только выпускаем роботов, но и помогаем интегрировать их в любое действующее производство, — подчеркнул на встрече Алексей Текслер.

Открывая встречу, Алексей Текслер отметил, что связи между регионами сложились исторически: уроженец Тулы Никита Демидов, основатель династии Демидовых, в свое время внес огромный вклад в развитие промышленности на Урале. Гости также узнали о масштабных проектах, реализуемых ведущими южноуральскими предприятиям. Обсуждалась на встрече также необходимость кооперации в вопросах повышения производительности труда и роботизации.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев выразил заинтересованность в углублении промышленного сотрудничества, в частности, в области роботизации и станкостроения, отметив успехи Челябинской области в этих направлениях. Интересен для гостей и обмен опытом в сфере образования, культуры, спорта и туризма.

Встреча завершилась подписанием плана мероприятий, в котором закреплены направления сотрудничества. Это стало продолжением уже существующего соглашения между регионами. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами регионов.

Отметим, что делегация из Тульской области посетила НПО «Сплав», Челябинский завод электрического транспорта, Завод роботов, а также площадку будущей РМК-Арены, которая строится на Северо-Западе областного центра.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1131267/