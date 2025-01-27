Фото: правительство Челябинской области

Алексей Текслер обсудил вопросы цифровизации с руководителем Росреестра Челябинской области.

Участники встречи обсудили выполненные в 2024 году задачи ведомства.

Сегодня, 28 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем регионального Росреестра Ольгой Смирных. Об этом сообщили в правительстве области.

«Заметно изменяется отношение людей к возможностям использования этих сервисов в повседневной жизни. Для граждан это прежде всего защита их прав. Отсутствие ошибок в регистрации гарантирует защиту прав собственности. Это важная задача»,— сказал губернатор.

Глава региона также затронул тему реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», которая направлена на пополнение федеральной государственной информационной системы сведениями о земле и недвижимости.

«Это важная задача, над которой вместе с Росреестром работают муниципальные власти и государственные структуры. Система позволяет использовать данные для развития территорий — жилого и промышленного строительства. Наличие общедоступных данных помогает малому и среднему бизнесу принимать решения по развитию без лишних административных процедур»,— добавил Алексей Текслер.

Руководитель регионального Росреестра Ольга Смирных поблагодарила губернатора за совместную работу и сообщила о предстоящих изменениях в законодательстве об учете и регистрации.

С 1 марта все юридические лица будут обязаны подавать документы только в электронном виде. Вводится принцип «построил — зарегистрируй», при котором объект недвижимости можно эксплуатировать только после государственной регистрации прав на него. Также с 1 марта можно будет приобретать только те земельные участки, границы которых заранее определены.

«Мы активно работаем с областными министерствами по реализации национального проекта „Жилье и городская среда“. На кадастровый учет поставлено двести многоквартирных домов, что на 12% больше, чем в 2023 году», — подчеркнула Ольга Смирных.

На сегодняшний день банк данных земли насчитывает порядка 5,5 тысячи земельных участков, половина из них вовлечена в оборот. Также по проекту «Земля для туризма» доступно 59 земельных участков для развития туристической отрасли, шесть из них вовлечены в оборот.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-obsudil-voprosy-tsifrovizatsii-s-rukovoditelem-rosreestra-chelyabinskoy-oblasti/