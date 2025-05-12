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России нужно учиться жить без такси и курьеров. Как Москва и еще 30 регионов пережили «цифровой локаут».

Перебои со связью коснулись даже того бизнеса, который традиционно считается офлайновым.

80-летие Великой Победы как минимум в 30 регионах России праздновали без связи. Пример, поданный Москвой, где перебои с мобильным интернетом начались еще 5 мая, по данным Downdetector, оказался заразителен. Пользователи крупнейших регионов, от Татарстана до Ростовской области, жаловались на падение скорости мобильного интернета и даже его полное отключение. Причем это коснулось абонентов всех крупнейших операторов: МТС, «Билайн», «Мегафон», «Т-Мобайл», Т2, Yota, «Ростелеком» и других.

Фактически телефоны на улицах превратились в обычные звонилки. Не работали мессенджеры и другие приложения, иногда были даже сбои при звонках и отправке сообщений. Причем даже использование VPN и других обходных путей не позволяло восстановить связь.

Не работали POS-терминалы — в витринах магазинов появились зловещие надписи, что принимается только наличка. Курьеры не могли обслужить заказы. А таксистам приходилось судорожно ловить Wi-Fi, чтобы принимать хотя бы единичные заказы.

Причем «цифровой детокс», похоже, может повториться. По крайней мере, на это намекнул член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин: по его словам, россиянам придется терпеть отключения интернета во время проведения крупных массовых мероприятий.

— Отключение мобильного интернета в таких условиях — это элемент превентивной защиты, направленной на пресечение возможных угроз заранее, — заявил Немкин. Остается теперь только гадать, какие мероприятия власти подсчитают достаточно крупными, чтобы ради них массово отключать мобильный интернет. Впрочем, такие «локдауны» могут быть и неплановыми, скажем, в Дагестане и Чечне после массовых протестов в аэропорту Махачкалы отключен мессенджер Telegram. До этого интернет отключали в Ингушетии во время массовых акций протеста против делимитации границы с Чечней.

— Транспорт, доставка, финтех, онлайн-кассы, каршеринг, работа — всё завязано на постоянный доступ к Сети, — говорит MSK1.RU бизнес-партнер компании «Компьютерные технологии» Павел Карасев.

По его словам, отключение интернета в преддверие празднования Дня Победы коснулось даже того бизнеса, который традиционно считается офлайновым: нельзя было пробить чек или, скажем, оплатить поставку.

— И бизнес оказался не готов к отключению связи. Во-первых, инфраструктурно: у многих не было офлайн-режима для касс и терминалов, не настроены локальные сети или резервные каналы. Во-вторых, организационно: сотрудники не знали, как действовать в такой ситуации, не было заранее продуманных инструкций, клиенты не получали четкой информации. Это не вопрос технологий, это вопрос планирования, — рассуждает Карасев.

— Отключения показали, насколько сильно мы сегодня завязаны на цифровую инфраструктуру даже в обыденных действиях. И самое неприятное — то, что человек мог столкнуться с этим внезапно в быту, — говорит MSK1.RU специалист по коммуникациям, руководитель группы PRoud.365 по связям с общественностью Евгения Истомина. — Цифровой комфорт сделал нас слишком уязвимыми. Теперь важно не только развивать технологии, но и выискивать альтернативные способы коммуникаций. Причем как бизнесу, так и обычным гражданам. Государству и бизнесу предстоит инвестировать в цифровую инфраструктуру, резервные каналы связи и гибкие модели взаимодействия. Для компаний это повод предусмотреть офлайн-альтернативы, резервные каналы связи, сценарии быстрой коммуникации с клиентами.

— И как вы это видите в реальности? То есть от цифровых приложений возвращаться обратно к бумажкам?

— В том числе, да, возвращение к доцифровым решениям вроде бумажных маршрутных листов и радиосвязи, но с одновременным развитием современных технологий, устойчивых к перегрузкам и отключениям. Курьерам, например, стоит использовать офлайн-карты и возможность связываться с клиентами через обычные звонки, фиксировать доставку фотоотчетами и заносить данные в офлайн-программы.

Впрочем, чтобы экономическую жизнь не парализовало во время очередного отключения интернета, нужны не только резервные технологии, но и выработанная у населения привычка, говорит Карасев.

— Мы видели полную потерю ориентации при отключении интернета, — говорит эксперт. — Люди просто не знали, как вызвать такси без приложения, оплатить покупки без QR. Это показывает, что цифровая грамотность — это не только умение пользоваться сервисами, но и понимание их уязвимостей. Главный урок: цифра работает, пока к ней есть доступ. Поэтому задача на будущее — уметь действовать и с ней, и без нее.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/world/2025/05/13/75448112/