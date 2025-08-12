фото: яндекс

В Госдуме хотят отменить домашние задания для школьников. А еще ввести второй выходной.

Депутаты активно обсуждают вопрос об их замене.

Школьникам позволят не учиться по субботам.

Школьников решили освободить не только от домашних заданий, но и от уроков по субботам. Таким образом депутаты хотят снизить нагрузку не только на учеников, но и на учителей. Подробнее об этом рассказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Для снижения нагрузки на школьников необходимо исключить учебные занятия по субботам, а также домашние задания на выходные дни», — сказал Миронов.

Однако политик считает, что полностью отменить домашние задания невозможно, так как это усугубит ситуацию с качеством знаний и обучения.

«Домашние задания — важный инструмент самостоятельной работы, запоминания и повторения пройденного материала. При этом нагрузку на детей действительно нужно снижать», — добавил Миронов.

Миронов предлагает либо исключить уроки по субботам, либо в этот день проводить занятия лишь спортивного, творческого или познавательного характера. Эти предложения депутаты внесут в ГД в предстоящую осеннюю сессию.

По мнению парламентария, снижать нагрузку необходимо не только на учеников, но и на педагогов с повышением их зарплат.

«Учителя перегружены, они работают на полторы-две ставки, заняты и внеурочной работой, и бюрократией. Подчас у них не остается ни времени, ни сил, чтобы найти баланс между урочной и домашней работой, прорабатывать интересные практические домашние задания. Поэтому для эффективности системы образования необходимо снижать нагрузку на педагогов с повышением их зарплат», — подчеркнул Миронов.

Он считает, что учитель должен получать не меньше 200% от средней зарплаты на одну ставку, без дополнительных нагрузок и переработок. Этот вопрос депутаты тоже вынесут на обсуждение, передают РИА «Новости».

Вопрос об изменении домашних заданий в школах обсуждают уже вторую неделю. Подход предлагается пересмотреть так, чтобы, с одной стороны, исключить формализм при его выполнении , а с другой, чтобы домашние задания помогали развивать самостоятельность, критическое мышление и творческий подход. Подробнее об этом рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/education/2025/08/13/75824355/