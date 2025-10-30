Фото: ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Южноуральские пожарные прошли полосу препятствий, охваченную огнем.

Огневая полоса психологической подготовки — это одно из упражнений программы подготовки газодымозащитников МЧС России. Недавно руководящий состав Троицкого пожарно-спасательного гарнизона выполнил это сложное упражнение, преодолев полосу препятствий, охваченную огнем.

Огневая полоса психологической подготовки учит преодолевать страх огня и дыма, сохраняя самоконтроль в экстремальных условиях. Она развивает навыки быстрого принятия решений, работы в команде и эффективного использования пожарно‑технического оборудования.

Как подчеркнули в региональном МЧС РФ, пожарным на реальном пожаре нередко приходится сталкиваться со сложностями. Сложная планировка и конструкция зданий в условиях пожара превращаются в ловушку. Пожарные отрабатывают действия в таких ситуациях на тренировках, приближенных к реальным, укрепляя и профессиональные, и психологические навыки.

Ранее Ашинский огнеборец удивил южноуральцев, подтягиваясь на турнике в противогазе. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Губернии» — в нем видно, как сотрудник ГУ МЧС РФ по Челябинской области из Ашинского района Эдуард Басыров десять раз подтягивается на турнике в тяжеловесном костюме пожарного и в противогазе.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136686/