Общественная жизнь

Бум-бам по головам — как боксеры МВД на челябинском ринге бились.

Хозяева турнира остались за чертой призеров, но выступили достойно. Подробнее

Южноуральские пожарные прошли полосу препятствий, охваченную огнем.

Оперативная обстановка.

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

Также на длинные выходные на Южном Урале будет скорректирован график движения пригородных поездов. Подробнее

Почему магия так привлекает человека.

Этому есть логичные объяснения. Подробнее

Оперативная обстановка.

Какой напиток может дать бодрость взамен кофе.

Сколько времени потребуется для отказа от привычного кофеина. Подробнее

К российскому «Большому этнографическому диктанту» вырос интерес во всем мире.

Южноуральские пожарные прошли полосу препятствий, охваченную огнем.

Фото: ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Огневая полоса психологической подготовки — это одно из упражнений программы подготовки газодымозащитников МЧС России. Недавно руководящий состав Троицкого пожарно-спасательного гарнизона выполнил это сложное упражнение, преодолев полосу препятствий, охваченную огнем.

Огневая полоса психологической подготовки учит преодолевать страх огня и дыма, сохраняя самоконтроль в экстремальных условиях. Она развивает навыки быстрого принятия решений, работы в команде и эффективного использования пожарно‑технического оборудования.

Как подчеркнули в региональном МЧС РФ, пожарным на реальном пожаре нередко приходится сталкиваться со сложностями. Сложная планировка и конструкция зданий в условиях пожара превращаются в ловушку. Пожарные отрабатывают действия в таких ситуациях на тренировках, приближенных к реальным, укрепляя и профессиональные, и психологические навыки.

Ранее Ашинский огнеборец удивил южноуральцев, подтягиваясь на турнике в противогазе. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Губернии» — в нем видно, как сотрудник ГУ МЧС РФ по Челябинской области из Ашинского района Эдуард Басыров десять раз подтягивается на турнике в тяжеловесном костюме пожарного и в противогазе.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1136686/

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

