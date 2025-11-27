Обратная связь Суббота, 29 ноября, 07:44
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Археологи ЮУрГУ разгадали, что за путники укрывались в Симских пещерах.

Археологи ЮУрГУ разгадали, что за путники укрывались в Симских пещерах.

В древности по этим местам проходил особый путь через Каменный пояс. Подробнее

| Общественная жизнь

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

Синоптики рассказали, почему в Челябинске нет снега и какой будет зима.

На дворе — конец ноября, до начала зимы остается несколько дней, а привычного снега так и нет. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 28.11.2025 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Служба в этих войсках всегда была престижной.

Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области. Подробнее

| Общественная жизнь

Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Служба в этих войсках всегда была престижной.

Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области. Подробнее

| Общественная жизнь

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия.

Монастырская заимка в Каслинском округе стала памятником культурного наследия. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

За незаконную рубку предусмотрена уголовная ответственность.

За незаконную рубку предусмотрена уголовная ответственность.

Леса Челябинской области взяли под усиленную охрану в предновогодний период. Подробнее

| Общественная жизнь

В селе Кизильском открылся современный физкультурно-спортивный комплекс.

В селе Кизильском открылся современный физкультурно-спортивный комплекс. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Служба в этих войсках всегда была престижной. Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Фото: ИА «Первое областное»

Служба в этих войсках всегда была престижной.

Военнослужащих морской пехоты чествуют в Челябинской области.

Сегодня, 27 ноября, в России отмечают День морской пехоты. Служба нелегкая, но очень важная и престижная. Традиционно ее несут самые мужественные и отважные люди, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Морская пехота — это символ мужества, несгибаемой воли и беззаветной преданности Родине. Мы чествуем тех, кто без праздников и выходных защищает позиции России в самых тяжелых условиях. Выбрав морскую пехоту делом своей жизни, вы подарили нашей стране надежное будущее»,— подчеркнул он.

Сейчас морские пехотинцы из Челябинской области успешно выполняют задачи спецоперации, ежедневно подтверждая свою преданность Родине и продолжая славные традиции ветеранов службы. Последние, кстати, заслуживают особого внимания: именно они заложили крепкие традиции верного служения Отечеству и воспитывают дух единства в своих последователях.

Пехотинцев в России чествуют с 1996 года. Тогда главнокомандующий ВМФ РФ подписал соответствующий указ. Датой праздника выбрали 27 ноября, поскольку в этот день в 1705 году Петр I подписал указ о создании первого в России полка морских солдат.

Морские пехотинцы славились своей самоотверженностью в боях во все времена. Не исключением стала и Великая Отечественная война. На врага они шли уверенно, чем наводили на фашистов настоящий ужас. За смелость и черные бушлаты немцы называли морских пехотинцев «черной смертью». А девиз этих отважных парней — «Где мы — там и победа!».

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/voennosluzhashchikh-morskoy-pekhoty-chestvuyut-v-chelyabinskoy-oblasti/

2025-11-28PKT09:47:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей.
» В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.
» Почему магия так привлекает человека.
» Озёрск музыкальный. «Рифею» — 50.
» Оперативная обстановка.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Любви все возрасты покорны» в ОГКИ.
» Оперативная обстановка.
» В Чебаркульском округе восстановили родник с многовековой историей.
» В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.
» Почему магия так привлекает человека.
» Озёрск музыкальный. «Рифею» — 50.
» Оперативная обстановка.
» Озёрск музыкальный. Концерт «Любви все возрасты покорны» в ОГКИ.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги