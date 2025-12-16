Обратная связь Четверг, 18 декабря, 21:05
| Новости » Общественная жизнь

Генконсул КНР призвал уральский бизнес смелее сотрудничать с Китаем.

Генконсул КНР призвал уральский бизнес смелее сотрудничать с Китаем.

Фото: Freepik

Генконсул КНР призвал уральский бизнес смелее сотрудничать с Китаем.

На первом международном форуме «Как уральскому предприятию выйти на глобальный уровень» говорили про инструменты кооперации и международной интеграции. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн призвал бизнес УрФО, в том числе и Челябинской области, пользоваться «китайским фактором» как важной возможностью для своего развития.

На международном форуме, который состоялся в Екатеринбурге, генконсул КНР рассказал об итогах 4-го пленума ЦК Коммунистической партии Китая 20-го созыва. Он дал высокую оценку динамике развития китайско-российских отношений и практического сотрудничества между двумя странами.

Ло Шисюн подчеркнул уверенность Китая в продолжении двух редких в мировой практике чудес, а именно быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности. По его словам, если уральский бизнес будет смелее, активнее и креативнее продвигать сотрудничество с Китаем и пользоваться «китайским фактором», это поможет самим российским предприятиям развиваться. (Примечание. В данном случае речь шла именно о представителях бизнеса УрФО, куда входит и Челябинская область. — Редакция.) К слову, в работе форума приняли участие и предприниматели из Китая.

Как ранее сообщала «Губерния», в этом году генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Ло Шисюн приезжал с рабочим визитом в Челябинск, где встретился с руководителем издательского дома «Губерния», директором по информационной политике медиахолдинга «Гранада Пресс» и главными редакторами областных газет.

— Сегодня мы наблюдаем развитие отношений между нашими странами — Россией и Китаем — и мы бы хотели, чтобы жители Южного Урала больше узнавали об этом, о контактах наших лидеров. Я и сам много пишу, поэтому был бы рад получить возможность размещать в «Южноуральской панораме» и «Губернии» свои статьи, — обратил внимание генконсул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн.

Как подчеркнул директор издательского дома «Губерния» Сергей Филичкин, Челябинская область уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Китаем. Наши делегации под руководством губернатора Алексея Текслера регулярно совершают деловые поездки в китайские провинции, находят новые точки соприкосновения с китайскими партнерами и расширяют сотрудничество.

— Мы обязательно будем сотрудничать, следуя примеру наших президентов, которые не просто коллеги, а друзья. Нам интересно, чтобы китайский народ стал нам еще ближе, чтобы туристы приезжали и узнавали наш Южный Урал, — добавил Сергей Филичкин.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1137656/

2025-12-18

Челябинская область, Озерск.

