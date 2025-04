2025-04-24PKT11:29:00 | Новости Общественная жизнь Челябинские макароны и печенье стали хитами у жителей Китая — какие еще продукты любят в Поднебесной. Фото:Пресс-служба правительства Челябинской области. Челябинские макароны и печенье стали хитами у жителей Китая — какие еще продукты любят в Поднебесной Алексей Текслер осмотрел зону Российского экспортного центра и побывал на ведущих предприятиях КНР. Южноуральская делегация во главе с губернатором Алексеем Текслером в эти дни работает в китайской провинции Ляонин. Челябинские гости побывали в двух городах провинции — Ляонин и Шэньянь. Посетили ведущие предприятия Поднебесной, изучили опыт переноса крупных заводов за черту города, обсудили развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Кроме того, договорились, что Челябинск и Далянь станут городами-побратимами. А жители Китая смогут попробовать еще больше южноуральских деликатесов. — На китайский рынок приходится более четверти экспорта региона. Объем импорта превышает половину всех зарубежных поставок. А основа любого сотрудничества и любого развития — это экономика и торговые связи, — отметил Алексей Текслер. Фото:Пресс-служба правительства Челябинской области. Промышленные гиганты Китая. Визит южноуральцев был невероятно насыщенный. Он начался с посещения ведущего предприятия Поднебесной — Dongbei Special Steel Group Co., Ltd. Этот завод — один из мировых лидеров в своей области. Он отвечает за более чем 50% научно-исследовательских проектов Китая по разработке новых материалов для черной металлургии. Предприятие выпускает высококачественную сталь для аэрокосмической отрасли, авиастроения, ядерной энергетики и других высокотехнологичных секторов. Кроме того, это и очень полезный для Челябинска опыт переноса крупных предприятий. — Металлургическое производство, которое мы посетили сегодня, демонстрирует опыт Китая, когда промышленные предприятия из крупных городов переносят на окраину. Это тот опыт, который нам, нашему городу индустриальному Челябинску полезен и необходим, — подчеркнул Алексей Текслер. Следующее предприятие, которое посетила южноуральская делегация — компания Kede CNC Co., Ltd. Это ведущий китайский производитель высокотехнологичных систем ЧПУ, станков и промышленной робототехники. Также челябинцы побывали на Северной корпорации тяжелого машиностроения Northern Heavy Industries Group Co., Ltd, расположенной в Шэньянской зоне экономического и технологического развития и занимает площадь 1,41 млн кв. м. Это одно из ведущих предприятий Китая в сфере производства тяжелого машиностроительного оборудования. Компания специализируется на разработке и производстве техники для горнодобывающей, металлургической, цементной и других отраслей промышленности. Алексей Текслер осмотрел производственные площадки, ознакомился с технологическими процессами и обсудил с представителями Корпорации перспективы сотрудничества. Фото:Пресс-служба правительства Челябинской области. Зона свободной торговли. Не менее важным объектом, который посетил губернатор, стала Даляньская зона свободной торговли. Это крупнейший в Северо-Восточном Китае центр международной торговли и логистики с развитой портовой инфраструктурой, железнодорожными и авиационными транспортными путями и особыми экономическими условиями для бизнеса. Напомним, по решению правительства, в Челябинской области создадут территорию с льготными условиями для ведения бизнеса. Новая особая экономическая зона «Южноуральская» расположится в Красноармейском районе. Поэтому опыт работы Даляньской зоны свободной торговли важен для Южного Урала. Вкус челябинских продуктов оценили жители Китая. Одной из самых «вкусных» локаций, которую посетил Алексей Текслер, стала презентационная зона Российского экспортного центра, в которой представлена продукция известного челябинского производителя «Союзпищепром». Южноуральские макароны и крупы уже давно полюбились жителям Китая. — Основу экспорта составляют бакалейные продукты: мука, макароны, растительное масло, обработанные семена, хлопья, кондитерские изделия. Большим экспортным потенциалом обладает мясная отрасль региона. В Китай начинаются поставки куриных лапок. В 2024 году Челябинская область продолжает удерживать 1 место в Уральском федеральном округе по объемам агроэкспорта с показателем 272,0 млн долларов. Намечено расширение поставок продукции, — рассказала заместитель регионального министра сельского хозяйства Инна Подшивалова. На полках китайских магазинов представлены десятки образцов продукции челябинских производителей. В их числе — компания «Ура Кондитеры». Это печенье попало в самое сердце сладкоежек из Китая. — Десерт «Метеорит» стал настоящим хитом у наших друзей и партнеров из Китая. Они оценили его на высшем уровне, — делится заместитель генерального директора ООО «Ура кондитеры» Юлия Измоденова. Алексей Текслер отметил, что экспорт южноуральской продукции в Китай будет расширяться: — Мы видим значительный интерес к этой продукции, поэтому будем наращивать и укреплять сотрудничество. Фото:Пресс-служба правительства Челябинской области. Перспективы не только для бизнеса Китай — страна с одной из самых динамичных экономик в мире. Она привлекает не только представителей бизнеса, но и южноуральцев, которые хотят побывать там на отдыхе, переехать на ПМЖ или построить карьеру. Екатерина Краснова больше двух лет живет и работает в Китае. Говорит перспективы здесь действительно большие. — В первую очередь, переезд в Китай дает возможность погрузиться в уникальную культуру этой страны, узнать о её традициях и обычаях. Кроме того, многие компании готовы достойно оплачивать работу высококлассных специалистов. Предлагают хорошие условия, в том числе, оплату жилья, коммунальных услуг, обедов — здесь стараются сделать так, чтобы сотрудник не думал о житейских проблемах и полностью погружался в работу. При этом стоимость жизни здесь ниже, чем в некоторых других странах с развитой экономикой, — поделилась Екатерина Краснова. Всё чаще челябинцы рассматривают Китай как интересное туристическое направление и планируют поездки в отпуск и на школьные каникулы в Поднебесную. — Наш классный руководитель принял решение показать детям Пекин, этим летом отправимся большой школьной делегацией на неделю. Обязательно посмотрим Великую Китайскую стену, храмы и посетим аттракционы, — поделилась мама ученицы гимназии № 10 Татьяна. Побратимы. Важной частью программы визита южноуральской делегации стала официальная встреча с руководством города Далянь. Стороны обсудили развитие промышленной кооперации, логистическое сотрудничество, развитие отношений в агропромышленном секторе, а также гуманитарное и культурное партнерство. Сейчас между университетами Челябинской области и китайскими партнерами — более 80 соглашений. Алексей Текслер отметил и успешное участие челябинских брендов одежды и обуви в фестивале Russian Fashion Display в Даляне. — Мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества с Челябинской областью. Мы готовы оказать всемерное содействие в реализации совместных проектов и готовы к активному взаимодействию для достижения конкретных результатов, — высказал мнение мэр города Далянь Чэнь Шаовань. Кроме того, Алексей Текслер и Чэнь Шаовань договорились, что Челябинск и Далянь станут городами-побратимами. Фото:Пресс-служба правительства Челябинской области. Стратегический характер В китайском городе Шэньян Алексей Текслер встретился с руководством провинции Ляонин, в которой приняли участие Секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая Хао Пэн и губернатор провинции Ван Синьвэй. Глава региона представил Челябинскую область как промышленно развитый регион с высоким потенциалом в металлургии, машиностроении, агропромышленном комплексе и сфере высоких технологий. В числе перспективных направлений сотрудничества он назвал образование, науку, культуру, туризм и спорт. Алексей Текслер выразил благодарность за теплый прием и отметил стратегический характер сотрудничества между Россией и Китаем. — Важно отметить, что лидеры наших стран создали все условия для полноценного сотрудничества, в том числе и между регионами. Уверен, что наши тесные контакты будут только увеличиваться на благо процветания наших стран, — подчеркнул губернатор. Секретарь партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин поддержал челябинского губернатора. — Ожидается, что Челябинск и Ляонин продолжат изучение потенциала сотрудничества в области производства оборудования, нефтехимии, металлургии и других отраслях, а также будут способствовать обмену информацией, технологической взаимодополняемости и взаимосвязи рынков. Мы также можем сотрудничать в области переработки продуктов питания, производства специализированной сельскохозяйственной продукции и других областях для достижения более плодотворных совместных результатов, — выступил с ответным словом Хао Пэн. Память воинов и ответный визит. Фото:Пресс-служба правительства Челябинской области. В Шэньянском мемориальном комплексе у монумента Алексей Текслер почтил память советских воинов в Китае, павшим при освобождении Северо-Восточного Китая от японских милитаристов в 1945 году. — Мой визит происходит в канун самого важного праздника для нашей страны — Дня Победы. В Шэньянском мемориальном комплексе у монумента Алексей Текслер почтил память советских воинов в Китае, павшим при освобождении Северо-Восточного Китая от японских милитаристов в 1945 году. — Мой визит происходит в канун самого важного праздника для нашей страны — Дня Победы. Сразу после победы над фашистской Германией Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией и вместе с братским китайским народом освободил Китай от захватчиков, — сказал Алексей Текслер. Алексей Текслер пригласил китайскую делегацию в Челябинскую область. Он отметил, что визит можно совместить с участием в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, тематика которой в этом году будет как раз посвящена развитию российско-китайских отношений.

