Оперативная обстановка на 19 мая 2025 года.

Сегодня понедельник 19 мая 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 11° С

• атмосферное давление 739 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 67%

• ветер Юго Западный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключенияадреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Октябрьская 34,36,38 с 9 час до окончания

Дзержинского 59 – 1п с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения:

Советская 21,23, Свердлова 23, Лермонтова 18 с 13 до 14 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления :

Иртяшская 8,10,12,14, Матросова 35, Октябрьская 23 с 9 час до окончания

Дзержинского 59 – 1п с 9 до 13 часов

К.Маркса 22 – 1,2 п-ды с 10 до 12 часов

К.Маркса 22 – 3,4 п-ды с 14 до 16 часов

Вниманию озерчан!

Наблюдается высокая активность клещей. Просьба ограничить посещение лесов, соблюдать меры личной безопасности, проводить тщательный осмотр после посещения леса, использовать репелленты против клещей.

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области сообщает:

16.05.2025 г. с 9.00 час. до окончания ремонтных работ будет временно перекрыто движение по пр. Карла Маркса, в районе дома № 8.

Движение автомобильного транспорта с ул. Дзержинского и сквозной проезд с ул. Октябрьская по пр. Карла Маркса будет отсутствовать. Движение автобусов будет осуществляться по ул. Монтажников и далее по своему маршруту.

В период с 17 мая 2025г. по 19 мая 2025г. будет затруднено движение на участке автомобильной дороги по ул. Южная и ул. Маяковского п. Татыш в связи с производством работ по асфальтированию дороги.

Просим использовать объездные пути.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 19 мая 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём в северных районах местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днём отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +5° до +10° в низинах до +1°, днём от +19° до +24°, в горах до +16°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: ожидается, что в ближайшие дни уровни воды на большинстве рек будут понижаться, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, гидрологический режим может быть неустойчивым.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 2-5 очагов лесных пожаров. На территории области будет действовать 3 и 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 183 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61119/