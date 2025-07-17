Оперативная обстановка на 18.07.2025 год.

1. Сегодня пятница 18 июля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 10° С

• атмосферное давление 733 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 90%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Семенова 2, Карла Маркса 20-6 п. с 9 до 12 часов.

Гайдара 20 -1 п, Гайдара 24-9 п,

Дзержинского 35-9 п. с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения Кирова 4, 8, 10, Свердлова 27, 29, 31,

Лермонтова 8, 10, 15, 17, 21, Пушкина 19, 21, Советская 13, 15,

Победы 26, 28, 30, 32, 34, 36 с 8 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Семенова 2, Карла Маркса 20-6 п. с 9 до 12 часов

Гайдара 20 -1 п, Гайдара 24-9 п,

Дзержинского 35-9 п, Карла Маркса 4-10 п с 9 до 13 часов

Космонавтов 20, 22.24,26,

Набережная 47,49,53,55,56,59 до окончания

Внимание жителей!

15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Вниманию озерчан!

В связи с ремонтными работами с 19.07.2025 г. с 9.00 час. по 20.07.2025 г. до 20.00 час. будет временно перекрыто движение по пр. Карла Маркса от ул. Дзержинского до поворота к магазину «Мебельный» (пр. Карла Маркса, 11а).

Просим использовать объездные пути.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 18 июля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +9° до +14°, в горах и низинах до +4°, днём от +20°, +25°, на юге до +30°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек области ожидается понижение уровней вод.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 18 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать со 2 по 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 276 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61599/